Claudia Pătrașcanu, dată în judecată de Gabi Bădălău. Ce a cerut bărbatul în instanță

Chiar dacă sunt despărțiți de mai mulți ani, Claudia Pătrașcanu și Gabi Bădălău continuă să apară cu numele alăturate în presă. Asta deoarece ei au avut de-a lungul timpului mai multe procese.

Din câte se pare, instanța a decis, după ce Gabi Bădălău și Claudia Pătrașcanu au divorțat, că băieții pe care îi au împreună vor locui alături de mama lor, la Constanța. Iar tatăl lor are un program de vizită, care include vacanțele, sărbătorile legale, weekendurile și zilele de naștere.

Chiar dacă programul a fost respectat de ambele vedete, se pare că pe 25 septembrie 2026 Gabi Bădălău a decis să își dea fosta soție în judecată, iar obiectul dosarului este: „modificare măsuri privind copilul”!

Astfel, se pare că bărbatul și-ar dori ca băieții să aibă domiciliul la el, asta după ce copilul cel mic i-ar fi transmis că dorește să învețe la o școală din București, după cum notează jurnaliștii de la Spynews.

Sursa citată anunță însă că mama băiatului nu este de acord cu acest lucru, astfel că Gabi Bădălău a decis să se adreseze instanței, printr-o ordonanță președințială, pentru ca fiul lor să se mute în casa lui.