Cum arată Aura Urziceanu la primul concert pe care l-a susținut în România după o absență de opt ani

TVR 3 transmite în exclusivitate, joi, 25 aprilie, de la ora 23:30, evenimentul desfăşurat în luna noiembrie 2018 la Festivalul RadiRo, reprezentat de prezenţa alături de Big Band-ul Radio, a inconfundabilei Aura Urziceanu. Concertul a marcat revenirea Aurei Urziceanu pe scena de concert din România, după o absenţă de 8 ani. Celebra artistă este neschimbată, de parcă trecerea anilor nu și-a pus amprenta asupra ei.

Aura Urziceanu, care s-a născut pe 14 decembrie 1946 în București, este una dintre cele mai iubite artste de pop și jazz din România. Artista care a început să studieze vioara cu tatăl ei, Nelu Urziceanu, fost violonist Orchestra Radio și profesor de vioară. La vârsta de opt ani deja își dorea să cânte ca solist vocal.Interpreta a părăsit România înainte de 1989, stabilindu-se în Canada. A revenit în România după 11 ani, pentru a participa la o emisiune de televiziune. În 2004, a primit invitația și a acceptat să fie membru al juriului, la Festivalul „Cerbul de aur” de la Brașov.

Una dintre cele mai expresive voci ale timpurilor noastre, Aura Urziceanu a cucerit publicul prin interpretări de excepţie şi prin materiale componistice pline de originalitate, constant proaspete şi pline de fantezie. Cariera ei reprezintă o îmbinare variată de genuri muzicale: de la pop la folclor, de la muzica clasică la jazz, inclusiv concerte şi show-uri de televiziune. A câştigat distincţii şi premii precum Europe Cup – Knocke, Belgia , The Europe Prize şi a obţinut cronici superlative în America de Nord, în publicaţii precum New York Times, Toronto Life, New Yorker,Canadian Composer.

Aura Urziceanu a susţinut turnee în Statele Unite ale Americii, Brazilia, Japonia, Australia si Europa, oferind concerte în compania unor mari muzicieni şi instrumentişti americani precum Duke Ellington, Quincy Jones, Thad Jones & Mel Lewis Orchestra, Dizzy Gillespie, Art Blakey, Horace Silver, Clark Terry, Stan Gets. A cântat cu Ella Fitzgerald, Sarah Vaughn, Dionne Worick, Joe Williams şi Jack Jones. În anul 2005 a înregistrat binecunoscutul album, The Best of Aura.

