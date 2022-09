În cadrul unu interviu, Cristina Bâtlan a dezvăluit cum arată casa în care locuiește. Mobila nu este la înălțime și nu are nicio canapea pe care să se așeze. Când vine vorba despre bucătărie, antreprenoarea a optat pentru aparatură profesională, ea fiind vegană. De asemenea, din fiecare loc în care a călătorit, ea s-a întors cu condimente.

„Am o casă japoneză, nu am mobilă la înălțime, nu am nicio canapea pe care să mă așez în casă. Am o bucătărie impecabilă, utilată, aproape profesională pentru că, fiind vegană, trebuie să gătesc. Am călătorit în toată lumea și de peste tot am adus mirodenii, asta legat de bucătărie. Am obiceiuri alimentare din locurile pe care le-am iubit cel mai mult și cred că într-o viață anterioară, poate, dacă asta ar fi existat, am fost asiatică pentru că sunt foarte atașată de cultura japoneză, chineză, taiwaneză. Adică în zona de Asie pură, acolo mă simt foarte bine. Acum, cred că vorbesc despre asta pentru că am dor de Asia, în octombrie plec la Seoul, la cel mai mare târg de skincare. Apoi, o să vă povestesc, cred că o să fie superb. De 3 ani nu am ieșit din România în Asia, doar în Europa am circulat”, a declarat Cristina Bâtlan pentru ego.ro.

Deși îi place mult să călătorescă, antreprenoarea nu s-ar muta din România. „Nu mă gândesc la mutare, dar știu care ar fi țările în care aș putea să trăiesc din această secundă. Am prieteni peste tot, la fel de mulți cum am în România, oameni foarte valoroși, care mă ajută.

Vreau să vă spun că prietenii mei sunt niște oameni care, dacă mă sună oricând, eu spun: „Da, sunt cu voi! Fac orice pentru voi, vă ajut!”. Ei, la rândul lor, fac la fel pentru mine. Asta consider că este prietenie, nu un om care se programează să îți facă o vizită și se formalizează foarte mult. Mi se pare că prietenia este o chestie umană, simplă, chiar foarte simplă”, a spus Cristina Bâtlan.

„Cum plec de acasă, fiul meu începe să mute mobila”

Fiul Cristinei Bâtlan nu este tocmai adeptul stilului în care mama lui a amenajat casa, astfel că de fiecare dată când rămâne singur acasă, el face multe schimbări.

„Cea mai tare reacție a fost a fiului meu, care, cum plec de acasă, începe să mute mobila. Dacă plec mai mult de o săptămână, tot ce era sus e jos, tot ce era jos e sus, îmi ia 4 zile să pun la loc lucrurile în casă. Scoate tablourile de pe pereți ca să își proiecteze ceva. În camera unde e televizorul își pune o canapea și tot așa. Deci întotdeauna am surprize, dar îmi place că atunci când vrea să facă ceva, chiar face și nu mai stă să mă întrebe, să aibă un consultant și tot așa. Pur și simplu își îndeplinește dorința. Noi le punem la loc după și asta e. Țin minte că eu, când eram copil și îmi era dor de bunici, mă jucam cu sora mea, făceam bagaje și ziceam că mergem la bunici. Imitam trenul sau mașina și ne făceam mâncare la pachet, o mâncam în camera și așa mai departe. Adică, vorbim de jocuri care îți dau stări emoționale superbe și care creează experiențe și asta mi se pare cel mai frumos”, a povestit investitoarea de la „Imperiul Leilor”.

