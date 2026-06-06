Obiectivele principale vizate
În orașul Ust-Labinsk, din regiunea Krasnodar, localnicii au surprins imagini cu un incendiu violent izbucnit la un depozit de petrol, de unde se ridică un nor uriaș de fum negru.
Totodată, infrastructura portuară a orașului Mariupol de la Marea Azov a fost cuprinsă de flăcări. Deși rețelele de socializare abundă în videoclipuri cu coloane dense de fum deasupra portului, ținta exactă nu a fost încă confirmată independent.
Alertă aeriană extinsă în Rusia
Valul de drone a declanșat activarea sistemelor de apărare în mai multe regiuni din vestul Rusiei.
Guvernatorul regiunii Leningrad, Alexander Drozdenko, a anunțat sâmbătă dimineață, pe canalul său de Max, doborârea a 72 de drone ucrainene, precizând că operațiunile de luptă sunt încă în desfășurare.
De asemenea, primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a declarat că cel puțin 12 drone au fost interceptate în timp ce se apropiau de capitala Rusiei.
Explozii au fost raportate în orașul Uzlovaya (regiunea Tula), iar apărarea antiaeriană a fost pusă în funcțiune inclusiv în zona stațiunii Soci.
Acest incident înscrie în dinamica ultimelor luni, perioadă în care Ucraina și-a intensificat atacurile la mare distanță folosind drone autohtone, țintind cu precădere logistica, rafinăriile și industria militară a Rusiei.
Amploarea totală a distrugerilor rămâne pentru moment neclară. Autoritățile de la Kiev nu au emis comentarii oficiale, iar veridicitatea clipurilor video și a declarațiilor oficialilor ruși nu a putut fi confirmată din surse independente.
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