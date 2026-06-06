Obiectivele principale vizate

În orașul Ust-Labinsk, din regiunea Krasnodar, localnicii au surprins imagini cu un incendiu violent izbucnit la un depozit de petrol, de unde se ridică un nor uriaș de fum negru.

Totodată, infrastructura portuară a orașului Mariupol de la Marea Azov a fost cuprinsă de flăcări. Deși rețelele de socializare abundă în videoclipuri cu coloane dense de fum deasupra portului, ținta exactă nu a fost încă confirmată independent.

Alertă aeriană extinsă în Rusia

Valul de drone a declanșat activarea sistemelor de apărare în mai multe regiuni din vestul Rusiei.

Guvernatorul regiunii Leningrad, Alexander Drozdenko, a anunțat sâmbătă dimineață, pe canalul său de Max, doborârea a 72 de drone ucrainene, precizând că operațiunile de luptă sunt încă în desfășurare.

De asemenea, primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a declarat că cel puțin 12 drone au fost interceptate în timp ce se apropiau de capitala Rusiei.

Explozii au fost raportate în orașul Uzlovaya (regiunea Tula), iar apărarea antiaeriană a fost pusă în funcțiune inclusiv în zona stațiunii Soci.

Acest incident înscrie în dinamica ultimelor luni, perioadă în care Ucraina și-a intensificat atacurile la mare distanță folosind drone autohtone, țintind cu precădere logistica, rafinăriile și industria militară a Rusiei.

Amploarea totală a distrugerilor rămâne pentru moment neclară. Autoritățile de la Kiev nu au emis comentarii oficiale, iar veridicitatea clipurilor video și a declarațiilor oficialilor ruși nu a putut fi confirmată din surse independente.

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