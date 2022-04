Recent, Liviu Vârciu l-a vizitat pe nea Mărin. A luat cu el și aparatul de filmat, căci a vrut să facă un vlog din casa bunului său prieten. Actorul, încă de când a ajuns în curtea lui nea Mărin, a început să filmeze. A parcat mașina chiar în curtea acestuia, unde are gazon și mai mulți copăcei ornamentali.

Văzând că e filmat, nea Mărin a ezitat inițial să-l lase în casă pe Liviu Vârciu, dar apoi l-a poftit în interior, unde i-a cerut neapărat să se descalțe. Casa lui nea Mărin de sute de mii de euro are două etaje și mansardă, toate camerele fiind complet mobilate.

Imediat cum intri, la parter, are un hol mare, pe dreapta fiind camera de zi, unde are mai multe canapele verzi, un șemineu, dar și televizorul.

„Ia uite ce casă mare are! Ia uite ce bani are nea Marin. A făcut frumos aici. Și-a făcut frumos în casă”, a spus Liviu Vârciu în timp ce filma locuința coregrafului.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 7

Ulterior, Liviu Vârciu a mers la biroul lui nea Mărin spunând: „Are birou. Dar ce ești, director?”. „Sunt șeful șefilor”, a răspuns coregraful.

Liviu Vârciu a filmat și unul dintre dormitoarele de la parter, camera fiind mobilată cu un pat matrimonial, cu dulap și două noptiere. La etaj sunt și alte camere, iar la mansardă nea Mărin a construit o cameră de zi care are ferestrele în tavan. Poate vedea oricând cerul.

Tot acolo e și o mică bucătărie. „E o casă într-o casă”, a reacționat Liviu Vârciu când a văzut.

Relația dintre Liviu Vârciu și nea Mărin

Nea Mărin a vorbit despre relația pe care o are, de fapt, cu Liviu Vârciu dincolo de camerele de filmat. Pentru revista VIVA!, dansatorul și coregraful în vârstă de 64 de ani a dezvăluit că i-a dat cu împrumut acestuia bani pentru a scăpa de unele datorii. Liviu nu i-a cerut, însă el a vrut neapărat să îl ajute.

Recomandări Descindere a poliției și procurorilor la o facultate din Moscova. E vizat și profesorul Grigory Yudin, care se pronunțase contra lui Putin în Libertatea

Liviu Vârciu și-a construit o casă de sute de mii de euro în care locuiește acum cu partenera și cei doi copii ai lor. Interpretul a investit sute de mii de euro, însă a avut nevoie și de sprijinul celor dragi. Unul dintre aceștia este nea Mărin, care a decis să-i sară în ajutor, astfel că i-a oferit împrumut lui Liviu Vârciu suma de 50.000 de euro, potrivit Spynews.

Pentru prima oră, nea Mărin a vorbit despre ajutorul financiar pe care i l-a oferit bunului său prieten. „Liviu Vârciu este ca al treilea copil al meu, îmi este foarte drag. Când am văzut că se blocase și nu mai știa ce să facă în privința datoriilor, am sărit să îl ajut, fără ca el să îmi ceară asta. Mi-am dorit să își termine casa și să se ocupe de ce avea nevoie. Nu exista săptămână în care să nu vorbim la telefon, să ne consultăm, să ne scriem.

Când am avut probleme de sănătate, el a fost alături de mine. Am trecut împreună și prin această pandemie, am fost în vacanțe împreună. Vă spun cu mâna pe suflet că face parte din familia noastră”, a spus el pentru viva.ro.

GSP.RO Ce-a spus un bulgar stabilit în România despre românce: „Sunt mai drăguțe decât bulgăroaicele, dar...”

Playtech.ro ȘOC TOTAL! Vladimir Putin vrea să distrugă Europa. Ce va urma după criza alimentară

Observatornews.ro Doi soldaţi ruşi, fraţi gemeni, au murit pe frontul din Ucraina, în aceeaşi zi. Unul dintre ei urma să devină tată

HOROSCOP Horoscop 2 aprilie 2022. Taurii vor avea ocazia să privească în profunzimea unor situații problematice și de a învăța din ele

Știrileprotv.ro Răspunsul dat de Zelenski atunci când a fost întrebat dacă a ordonat sau nu atacarea unui depozit de petrol din Rusia

Orangesport.ro Imagine uluitoare. Ce avea asupra sa un militar rus ucis. Soldaţii ucraineni au rămas perplecşi. FOTO

PUBLICITATE „Flip The Stereotypes” - celebrăm femeile care răstoarnă prejudecățile