De 7 luni, Alex Leonte și Manuela Lupașcu formează un cuplu discret. Relația lui Theo Rose cu nepotul lui Nea Mărin s-a încheiat anul trecut, însă au rămas prieteni după despărțire. În timp ce cântăreața formează un cuplu cu Anghel Damian și se pregătește să devină părinți, Alex Leonte s-a îndrăgostit de Manuela, pe care o cunoștea dinainte să fie cu Theo Rose.

Relația lor este una destul de avansată, iar creatoarea de conținut a fost deja prezentată familiei lui Alex Leonte. „Sunt, într-adevăr, într-o relație foarte frumoasă, dar o ținem cât mai discret posibil și așa vrem să rămână. Ne asumăm amândoi, ne-am asumat relația, e perfect, totul merge bine și asta contează. Suntem împreună de șapte luni”, a spus Alex Leonte, potrivit Spynews.

Și a continuat: „Foarte bine ne simțim împreună, rezonăm și asta e cel mai important. Vreau să fim bine atât eu, cât și ea”.

Alex Leonte a mărturisit că Nea Mărin a cunoscut-o pe Manuela Lupașcu și i-a plăcut foarte mult de ea. Celebrul coregraf a fost încântat de alegerea făcută de nepotul lui. „O știe tot neamul, ca să știți, adică să nu aveți… să nu vă faceți probleme. Am prezentat-o tuturor, e acolo, o cunoaște toată lumea. Mie Nea Mărin mi-a zis că e foarte bine, acum sper să nu se înșele. El chiar crede în relația noastră și chiar îi place foarte mult. Am rezonat foarte bine și eu cu familia ei, și ea cu familia mea”, a mărturisit el.

Cum a cunoscut-o Alex Leonte pe Manuela Lupașcu

Nepotul lui Nea Mărin și Manuela Lupașcu se cunosc din perioada liceului, ba chiar au făcut și același sport. Alex Leonte are planuri de vacanță cu noua iubită.

„Suntem fericiți, ne merge foarte bine. Asta e important. Ne-am reîntâlnit după ani și ani. Ne știam, dar nu am păstrat legătura. Ne știam de prin școala generală. Am făcut înot împreună. Noi suntem sportivi de performanță. Am făcut înot și ne-am regăsit după mai mult timp. Ne-am cunoscut deja familiile, suntem ok, ne simțim bine cu ceilalți. Este o relație închegată.”

Theo Rose și Alex Leonte au fost împreună cinci ani, însă, de aproape un an, cei doi au pus punct relației.

Cine e Manuela Lupașcu, noua iubită a lui Alex Leonte

Manuela Lupașcu e unul dintre cei mai de succes influenceri din România. Ea are peste 77.000 de urmăritori pe Instagram, acolo unde postează zilnic. Într-un interviu mai vechi, ea a dezvăluit cum este viața sa de creator de conținut.

„Nu este nimic gratis, chiar și postările noastre vin la un cost. Noi dăm mai departe din banii pe care îi primim. Sunt fotografi, studiouri pe care trebuie să le plătim, plus timpul, costă cel mai mult. Cred că, cumva, sunt ore bune. Dacă stau să mă uit pe telefon, cred că acolo se văd cel mai mult, undeva la 6 ore. Sunt cele pe care eu le petrec pe contul meu, dar și pe alte conturi pentru a găsi inspirația necesară.

Foarte multe din colegele mele s-au mutat și pe partea de TV, însă cred că trebuie să-ți găsești cumva formatul care să ți se potrivească. În cazul meu a fost vorba de plictiseală, aveam mult timp liber la dispoziție și am început să-mi fac poze și să le postez pe internet”, a declarat ea, conform bzi.ro.

