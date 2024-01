Joaquin Bonilla, Melinda Gărdescu, Jean Gavril și Diana Bulimar spun „Poftiți pe la noi: Poftiți în Bulgaria!”, în cea de-a doua ediție a sezonului 10. Luni, 15 ianuarie, nea Mărin revine la Antena 1 cu o nouă ediție a emisiunii „Poftiți pe la noi!”, difuzată în fiecare luni, marţi şi miercuri, de la ora 20.30. Joaquin Bonilla, Melinda Gărdescu, Jean Gavril și Diana Bulimar spun „Poftiți pe la noi: Poftiți în Bulgaria!” săptămâna aceasta, în cele trei ediții consecutive difuzate la Antena 1.

Curios să afle de ce este litoralul bulgăresc atât de apreciat în rândul românilor, nea Mărin, alături de cele patru vedete, dă startul unei noi aventuri, de data aceasta, la vecinii bulgari: „Am ajuns în Bulgaria, la Balchik. Am venit noi să căutăm românașii noștri, care pleacă ei în vacanțe în Bulgaria. Vreau să văd eu de ce vin ei aici, ce calități apreciază la mâncarea de aici și la cazare, față de serviciile pe care le oferă litoralul românesc. Sunt foarte curios!”, a declarat nea Mărin.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Recomandări Cine sunt agricultorii care au ieșit în stradă să acuze „falimentul de la poarta fermelor”. Reacția unei asociații din Vrancea

„Mi s-a spus: «Vezi că pe nea Mărin îl apucă damblaua și nu știi cu el»”

„Este prima dată când vin la nea Mărin și am ceva emoții, pentru că mi s-a spus: «Vezi că pe nea Mărin îl apucă damblaua și nu știi cu el»”, a dezvăluit, amuzată, Melinda. Tot pentru prima dată în emisiune, Diana Bulimar a recunoscut: „Am făcut sport de performanță, mă descurc eu cu provocările lui nea Mărin, până la urmă!”.

La rândul lui, Joaquin Bonilla a povestit: „Eu nu știu când și cum vine el peste noi în cameră, dacă are cheie sau nu, dacă intră pe geam sau pe ușă ori dacă vine cu bățul, așa că, m-am îmbrăcat cu o oră mai devreme, m-am încălțat și am stat așa în pat, cu pantofi cu tot!”. „A încercat el să mă sperie, dar nu i-a reușit cu mine”, a completat Jean Gavril.

Cum se vor descurca vedetele atunci când vine vorba despre serviciile ospitaliere din Bulgaria, telespectatorii pot afla luni, marți și miercuri, de la 20.30, urmărind „Poftiţi pe la noi: Poftiţi în Bulgaria!”

Melinda și Puya formează un cuplu de 17 ani

Melinda și Puya formează un cuplu de 17 ani și au împreună trei fete, pe Melissa, Iuliana și Natalia. Cei doi au făcut echipă și la America Express, reușind să atragă admirația publicului cu felul lor de a fi.

Recomandări Iohannis, ultimul an. Bilanțul unui președinte care a făcut praf renumele bunului simț sibian mai tare decât toți vânzătorii de brânză proastă din București

Atât Melinda cât și Puya sunt discreți cu viața lor personală, însă acum, bruneta a scos la iveală amănunte mai puțin știute din familia ei și a artistului.

„Îmi e dor. Am și mirosul ăla de bebeluș în cap și orice bebeluș văd îmi vine să-l iau în brațe. Îmi plac bebelușii, de aia am și trei copii. Îmi plac copiii în general. Dar vedem. Adică nu am zis nu”, a mai spus fosta concurentă de la „America Express” pentru EGO.ro

Melinda spune că, în unele momente, simte nevoia de puțină liniște, însă tot în agitația de acasă se simte cel mai bine: „Mie îmi place așa. La noi în casă mereu ai veselie, mereu e gălăgie, niciodată nu poți să intri și să fie liniște. Câteodată, noi plecăm de acasă ca să găsim un pic de liniște. Mai plecăm în alte părți să fim mai liniștiți”.

Urmărește-ne pe Google News