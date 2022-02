Liviu Vârciu și-a construit o casă de sute de mii de euro în care locuiește acum cu partenera și cei doi copii ai lor. Interpretul a investit sute de mii de euro, însă a avut nevoie și de ajutorul celor dragi.

Unul dintre aceștia este Nea Mărin, celebra gazdă de la Antena 1, care a decis să-i sară în ajutor, astfel că i-a oferit împrumut lui Liviu Vârciu suma de 50.000 de euro, potrivit Spynews. Pentru prima oră, Nea Mărin a vorbit despre ajutorul financiar pe care i l-a oferit bunului său prieten.

„Liviu Vârciu este ca al treilea copil al meu, îmi este foarte drag. Când am văzut că se blocase și nu mai știa ce să facă în privința datoriilor, am sărit să îl ajut, fără ca el să îmi ceară asta. Mi-am dorit să își termine casa și să se ocupe de ce avea nevoie. Nu exista săptămână în care să nu vorbim la telefon, să ne consultăm, să ne scriem.

Când am avut probleme de sănătate, el a fost alături de mine. Am trecut împreună și prin această pandemie, am fost în vacanțe împreună. Vă spun cu mâna pe suflet că face parte din familia noastră”, a spus el pentru viva.ro.

„M-a ajutat, mânca-i-aș gura lui! Am fost într-o situație foarte dificilă, nu-mi mai ajungeau banii pentru casă pe care încerc să o finalizez și nea Marin imediat a sărit. Cine-ți mai împrumută bani în ziua de astăzi?! E adevărat că eu mai cheltuiesc banii pe prostii”, a declarat Vârciu la Antena Stars, când s-a aflat că Nea Mărin i-a sărit în ajutor.

La patru ani de când s-a apucat de construcție, Liviu Vârciu a arătat imagini din casa sa de lux. „Pentru că sunt pasionat de filme, în casă am amenajat un mic cinema, de opt locuri. Am deja sute de filme, pe DVD-uri şi Blue Ray, pe care le-am plătit, pentru că eu respect artiştii. Nu sunt adeptul descărcării filmelor gratis, de pe internet”, spunea el despre locuința sa.

