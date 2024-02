Nea Mărin, coregraful, care pune pe jar vedetele invitate în emisiunea sa de pe Antena 1, are o energie de invidiat.

El a dezvăluit în cadrul emisiunii sale, „Poftiți pe la noi: Poftiți în Dobrogea”, că a renunțat la unul dintre alimentele care se regăsesc pe masa majoritatea românilor, în fiecare zi.

Aflat la o fermă de curcani, unde i-au servit pe toți cu mezeluri țărănești făcute de români, nea Mărin i-a surprins pe toți cu afirmația făcută.

„Sunt 25 de ani de când n-am mai mâncat niciun fel de mezel. Vorbesc serios, deloc”, a spus nea Mărin, potrivit Unica.

Viața lui nea Mărin și a soției lui nu a fost deloc ușoară, iar coregraful recunoaște că soția lui l-a susținut în tot ceea ce a avut de făcut.

„Am avut un băiat, dar a plecat… repede. Am crezut că s-a terminat lumea”, a mărturisit coregraful în cadrul unei emisiuni. De asemenea, după Revoluție, el a fost nevoit să renunțe la pasiune sa pentru a-și întreține familia.

„Am avut momente foarte grele. Înainte de Revoluție, eram prim-solist, dansam la toate cârciumile. Aveam spectacol de la 18.30 până la 20.30 și la 21.30 eram la Pescărușul. A doua zi aveam spectacol la bulevard. Am dus-o așa vreo 10 ani.

La Revoluție, când eram obișnuit să am atâta activitate, să vină și 23 august. M-am trezit cu doi copii, unul de doi ani, Larisa, și cealaltă de opt ani, fără serviciu. S-a terminat totul. Știi ce am făcut? Taximetrie”, a povestit Marin Barbu în timpul unui podcast.

A fost nevoit să stea o perioadă departe de familie, astfel că soția sa s-a ocupat de creșterea și educația fetelor lor. „Un an am fost taximetrist. I-am dus pe lăutari la nunți și, după un an și jumătate, cam pe la începutul lui 1992 am început iarăși turneele.

Am început să predau în străinătate. Unde n-am fost? Din Ungaria până în Belgia, Franța, Olanda. Am lucrat cu mulți la cursuri: am avut elevi din Taiwan, Hong Kong, americani, japonezi”, a mai spus el.

