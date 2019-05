Cum arată casa Stelei Popescu la peste un an și jumătate de la moartea acesteia | FOTO

Doina Maximilian s-a ocupat să expună tot ce avea Stela Popescu pentru ca oamenii care calcă pragul vilei din Grădina Icoanei să vadă cum a locuit mare artistă și să aibă acces la lucrurile care amintesc de ea.

„În primul rând am încercat să expun tot ce se poate expune. Am considerat această etapă ca pe un fel de proiect pe care i-l datorez mamei mele. Ea a fost o persoană extrem de deschisă și îi plăcea să se vadă cum e casa ei, ce are în casă, să vină lumea. În clipa în care s-a pus problema ce se întâmplă cu atâtea obiecte, cu atâtea lucruri adunate de-a lungul a trei generații… Ea nu a fost numai a mea, a fost a tuturor.

Acest proiect este ca aceste obiecte să fie cunoscute și de cei care au admirat-o și să încerc să le și împart. Ele trebuie valorificate ca atare. Noi ne-am oprit strict lucrurile care fac parte din amintirile noastre”, a spus Doina Maximilian într-un interviu la Antena Stars.

Stela Popescu s-a stins din viață la 81 de ani, în data de 23 noiembrie 2017. Vedeta a fost descoperită decedată în holul casei în care locuia în Capitală. Doamna teatrului revistă din România a fost căsătorită de două ori, ultima dată cu Puiu Maximilian, împreună cu care a adoptat o fată, Doinița Maximilian.

