Cum arată corpul Andreei Bălan la 13 zile de naștere. ” Dacă vă întrebați cum de am slăbit așa repede”

Artista a postat, în mediul online, fotografii în care își arată trupul, așa cum este acesta acum, la 13 zile de când a vedeta a devenit mămică pentru a doua oară.

„13 zile de la naștere…

+ burtica cu o zi înainte de naștere ?(ultima burtică ?)

Dacă vă întrebați cum de am slăbit așa repede, s-a întamplat deoarece 4 zile la terapie intensivă și în salon, am „mâncat” numai perfuzii + că am purtat și centura.

Acum iau multe vitamine (+ antibiotic și injecții cu Clexan) ca să mă recuperez și să am energie. ??”, a explicat ea.

Andreea Bălan este una dintre cele mai cunoscute artiste din țara noastră. Este prezentă pe scena muzicală din România încă de pe vremea când era doar o copilă și cânta în trupa Andre, alături de Andreea Antonescu. După destrămarea trupei, artista a început cariera solo, bucurându-se de mare succes. Andreea Bălan este căsătorită cu actorul George Burcea din luna martie a anului 2017. Cei doi au împreună o fetiță, Ella.

La începutul lunii martie a acestui an, vedeta a adus pe lume cel de-al doilea copil, prin cezariană În timpul procedurii medicale, vedeta a suferit un stop cardio-respirator, după cum a anunțat soțul acesteia pe Facebook. Andreea Bălan s-a aflat la terapie intensivă. Andreea Bălan a fost vizitată la spital de familie, dar și de fosta ei colegă din trupa Andre, Andreeea Antonescu. Miercuri, 6 martie 2019, Andreea Bălan și-a strâns pentru prima oară în brațe cea de-a doua fetiță, Clara Maria. Vedeta a făcut și primele declarații despre situația prin care a trecut.

