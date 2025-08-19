Cum arată Cristina Cioran în costum de baie. Vedeta a devenit mamă a doua oară în urmă cu 6 luni

Cristina Cioran se bucură de o formă fizică de invidiat, iar cele mai recente imagini publicate de vedetă vorbesc de la sine. La doar câteva luni după ce a devenit mamă pentru a doua oară, Cristina arată spectaculos și se declară mândră de progresul său.

În luna februarie 2025, chiar de Ziua Îndrăgostiților, Cristina Cioran a adus pe lume un băiețel perfect sănătos. Acesta este al doilea copil al actriței, care mai are o fetiță cu Alexandru Dobrescu. La aproximativ jumătate de an de la naștere, vedeta reușește deja să afișeze o siluetă tonifiată și un vibe pozitiv, semn că munca depusă la sală a dat roade.

Cristina Cioran în costum de baie

Recent, Cristina s-a filmat în costum de baie și la sala de sport, iar imaginile demonstrează schimbarea vizibilă din ultima perioadă. Zâmbetul sincer și energia pe care o transmite arată că vedeta este într-o formă excelentă, atât fizic, cât și emoțional.

Nu este pentru prima dată când actrița reușește o astfel de transformare. După nașterea fetiței sale, Cristina Cioran a povestit pe rețelele de socializare că a slăbit 7 kilograme și mai avea doar câteva de dat jos pentru a-și atinge obiectivul. „Am dat jos 7 kg și sunt fericită! Mai am 3 kg de dat jos, nu mă las! Hai să vă spun cum am reușit. Doamna doctor mi-a povestit despre aceasta dieta și cum vă spuneam ca nu am avut prea multă grijă de mine în ultimul timp, s-a legat perfect!”, a scris Cristina Cioran pe rețelele de socializare cu ceva vreme în urmă.

Cum a slăbit Cristina Cioran după cea de-a doua naștere

În timpul sarcinii, Cristina a luat 12 kilograme, însă a început deja să revină la forma fizică de dinainte. A dat jos 4 kilograme și continuă procesul cu ajutorul unei diete binecunoscute în rândul vedetelor, la care a apelat și în trecut cu succes.

„Suntem în vacanță deja și petrecem 1 iunie la mare. Am un proiect pentru vara aceasta dar încă nu vă pot da detalii. Deocamdată sunt fericită pentru că m-am reapucat de dietă și am intrat în programul Nupo. Am slăbit deja cu această dietă 4 kilograme, dar mai am de muncă însă am ambiția și rezistența necesare ca să dau jos frumos.Nu există pilulă minune, încurajez doritorii de slăbit să meargă spre produse naturale, testate și aprobate, nu pastile care promit minuni. 

Este periculos pentru sănătate și trag un semnal de alarmă. Atenție maximă! Eu folosesc în dieta mea suplimente slim boost, produse care sunt aprobate și verificate. Nu merită să te îmbolnăveștica să faci parte dintr-o statistică. Am pus doar 12 kilograme în sarcină, îmi era foarte rău și nu puteam mânca. Nu alăptez acum!”, a povestit Cristina Cioran, pentru click.ro, care este foarte ambițioasă și motivată să scape de kilogramele în plus pe care le-a luat în sarcină.

Cum arată Cristina Cioran în costum de baie. Vedeta a devenit mamă a doua oară în urmă cu 6 luni
Stiri Mondene 12:15
Cum se fac pârjoalele moldovenești după rețeta lui chef Horia Manea. Este nevoie de doar câteva ingrediente
Stiri Mondene 12:02
Cum se fac pârjoalele moldovenești după rețeta lui chef Horia Manea. Este nevoie de doar câteva ingrediente
