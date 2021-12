„Vestimentația este mai mult pe negru, cu boncanci, cu multe inele, cu multe lanțuri la gât, dar cam atât. Aici se vede această latură mai rebelă. E un copil cu care mă înțeleg extraordinar de bine, nu pot să spun că avem probleme sau că ne certăm. Ea este un copil foarte bun, de un an și ceva chiar pot să spun că ne înțelegem perfect.

Am făcut acum cursuri de actori pentru copii, pe vară. Nu făcusem până acum vara, deși am școala de actorie de 9 ani. Anul acesta mi-am luat inima în dinți și am zis să fac și a venit și Ruxi, are 2 săptămâni de când se trezește dimineața și vine cu mine, nu a obligat-o nimeni, a fost pur și simplu dorința ei.

Eu fac aceste cursuri de actorie cu ea de când este mică, îi place și mă bucur foarte mult că vine și că lasă telefonul măcar pe perioada asta cât stă cu mine la cursuri și se concentrează pe ceea ce are de făcut.

Chiar este un copil foarte bun și sper din tot sufletul să fie așa toată adolescența”, a mărturisit Ioana Ginghină pentru Cancan.

