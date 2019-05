„Nu mi-am schimbat înfăţişarea radical, doar că sunt într-o perioadă în care încerc să am grijă mare la felul în care arăt. E un aspect important al vieţii mele şi trebuie să am mare atenţie cu felul în care apar în faţa oamenilor. Asta nu ţine doar de artist, ci şi de omul simplu! Eu am ajuns la 43 de ani, dar am acest avantaj, al aspectului meu mult mai tânăr. Sunt un fel de Cliff Richard ce nu-şi arată cu exactitate vârsta. Încerc să-mi ţin sub control numărul de kilograme şi alimentaţia. Încerc să am grijă cum mă îmbrac şi să-mi aleg hainele potrivite pentru mine, statura şi silueta mea. Este esenţial să nu purtăm haine strâmte dacă nu arătăm ca atare. Şi e la fel de important, de multe ori, să avem simţul penibilului şi să ne dăm seama când arătăm în regulă şi când nu. Aici nu mă refer la vestimentaţiile de scenă, care în cazul meu sunt mult mai extravagante, dar în conformitate cu ceea ce fac în scenă, totul făcând parte dintr-un concept atent gândit”, a mărturisit Fuego, potrivit Click.

A slăbit 20 de kg după ce a renunţat la dulciuri. „Cât despre alimentaţie, sunt la limită şi încerc să am un stil de viaţa cât mai sănătos! Am slăbit pentru că ajunsesem în pragul în care efectiv eu nu mai puteam! Apoi, începuse să fie destul de dificil să mă îmbrac sau să mă încalţ”, a mai adăugat acesta.

