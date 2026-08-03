Precon câștigă o nouă etapă pentru Drumul Expres Bacău – Piatra-Neamț

Contractul, în valoare de 5,17 miliarde de lei, a fost atribuit de CNIR asocierii conduse de firma Danlin XXL, iar oferta Precon, de aproximativ 4,6 miliarde de lei, a fost respinsă. Rezultatul licitației a fost contestat și s-a ajuns inclusiv în instanță. Curtea de Apel București a admis contestația depusă de Precon împotriva atribuirii contractului, iar autoritatea a fost obligată să reevalueze ofertele.

Și în etapa de reevaluare au apărut probleme. CNSC a hotărât, recent, anularea unei solicitări de clarificări făcută de CNIR și a obligat autoritatea să continue reevaluarea ofertei companiei Precon Transilvania în termen de 10 zile, relatează publicația Apix.

Problema centrală a fost legată de costurile pentru mai multe grinzi de 27 de metri, necesare construcției unui pasaj. CNIR a susținut că aceste costuri nu erau clar definite în oferta financiară, însă Precon a explicat că valorile respective erau incluse într-un articol de preț agregat împreună cu alte elemente similare.

Într-o primă etapă de reevaluare, CNIR a solicitat explicații privind localizarea costurilor pentru grinzi, iar Precon a răspuns cu detalii financiare și analize de preț. Însă compania națională a emis ulterior o a doua cerere, solicitând informații suplimentare despre tehnologia de fabricare a grinzilor, echipamentele și materialele utilizate, precum și alte detalii tehnice.

CNSC a decis că cererea CNIR este „redundantă, excesivă și formală”

CNSC a considerat că această solicitare depășește cadrul financiar al reevaluării și introduce cerințe tehnice noi. Cererea CNIR de a identifica o pagină sau o poziție exactă pentru fiecare cost a fost considerată de către CNSC „redundantă, excesivă și formală”.

Totuși, acest lucru nu înseamnă însă că oferta Precon este automat admisibilă sau că aceasta va câștiga contractul. Comisia de evaluare a CNIR trebuie să analizeze documentele deja primite pentru a decide dacă justificările financiare ale companiei sunt conforme.

Drumul Expres Bacău – Piatra-Neamț, cu o lungime de 51 de kilometri, va conecta Piatra-Neamț de Autostrada Moldovei A7. Proiectul prevede construcția a 30 de poduri, pasaje și viaducte, cinci noduri rutiere. Pentru aceste lucrări au fost stabilite 12 luni pentru proiectare și 36 de luni pentru execuție.

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