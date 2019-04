„Făceam teatru într-o trupă de actori amatori și știam încă de atunci că voi fi actriță. O iubeam pe Vivien Leigh și îmi doream să am măcar o parte din talentul ei. Visul meu s-a concretizat. Am făcut teatru, am jucat în seriale, și am iubit fiecare moment al carierei mele. Cu bune, cu rele, fiindca așa e-n teatru”, și-a început actrița povestea.

Ioana Ginghină este căsătorită cu Alexandru Papadopol și au împreună o fetiță. „În toti acești ani, am învățat să fiu soție, alături de un om pe care il iubesc și care mă apreciaza. Ne-am construit împreuna un camin și tot impreuna creștem un copil frumos, dornic să învete despre tot ce-l înconjoară. Am învățat să mă implic și să fac proiecte frumoase în care am implicat și alți copii. Am cântat, am jucat, m-am bucurat, am plâns, mi-am făcut planuri, am călatorit, am muncit, am trăit așa cum am crezut că trebuie trăiți cei mai frumosi ani din viață”, a scris Ioana Ginghină pe contul de socializare.

