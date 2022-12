În anii 90, în perioada în care trupele de fete și de băieți făceau furori, iar pe piața muzicală era loc pentru toată lumea, tânăra, la vremea aceea, Manuela Fedorca făcea furori, atât cu vocea ei dulce și caldă, cât și cu aspectul sexy.

Tunsă scurt, cu un styling foarte cool pentru anii respectivi, cu un trup armonios și cu un zâmbet pe măsură, Manuela a fermecat imediat publicul. La începutul anilor 2000, Manuela a format trupa Elixir alături de sora sa Liliana, succesul neîntârziind să apară. Ulterior, au renunțat la muzică și s-au dedicat familiei, potrivit VIVA!

Manuela Fedorca a fost, pentru o vreme și prezentatoare TV, ea moderând emisiune Zodia Fluturelui a postul Euforia TV.

Manuela Fedorca are doi copii, Eduard, 25 de ani, și Lara Sofia, 9 ani, pe care i-a crescut singură. „Bărbații sunt buni pentru a face copii, pentru a-ţi trăi viaţa frumos cu ei. Eu am ales să-mi cresc copiii singură, sunt foarte fericită”, spunea Manuela Fedorca.

Cântareața a mai avut apoi o relaţie de trei ani cu Bogdan Friedrich, zis Sanchi, fostul iubit al Luminiţei Anghel, dar şi o idilă scurtă cu Radu Vâlcan. Nici relaţia cu tatăl fetiţei ei nu a mers.

„Am avut o relaţie scurtă cu tatăl Larei. Am planificat acest copil, ni l-am dorit, însă, pe parcurs, ne-am dat seama că nu eram compatibili şi am hotărât de comun acord să ne despărţim. Nu am suferit, relaţia era proaspătă.

Am hotărât să ne separăm, dar vorbim, şi-a văzut copilul, sunt o femeie civilizată. Chiar şi cu fostul meu soţ şi cu soţia lui sunt în relaţii bune.

Singura mea suferinţă, pe care nu o ascund, a fost aceea că aveam nevoie afectiv să am pe cineva lângă mine, să mă mângâie pe burtică. Mai ales că am avut o sarcină îngrozitoare. Dar când o privesc pe Lara, zic că a meritat”, spunea Manuela, pentru Click!

