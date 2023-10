Recent invitată în emisiunea lui Cătălin Măruță, Cristina Bâtlan a povestit cum arată o zi obișnuită din viața ei. Antreprenoarea are multe întâlniri de afaceri, ședințe foto, filmări și în același timp trebuie să se ocupe și de compania sa.

Pentru că a simțit că nu mai poate față programului încărcat, vedeta de la „Imperiul Leilor” a decis să își angajeze o asistentă, care să o ajute cu organizarea programului, pentru că uneori simte că are prea multe de făcut.

„De curând am și eu calendar, agendă și o asistentă care se ocupă de programul meu și mă sufoc așa cu programul. Vrei să îți spun ce am făcut de azi dimineață? Am avut un shooting, am avut un mic interviu, machiajul și părul îmi mănâncă mult timp… am avut un interviu filmat, care în loc de o oră a durat o oră și jumătate și a fost și în engleză, dar și în română. Am fost în vizită la companie, un meeting pe fugă la compania mea, am fost la fabrică și am avut și acolo un mic meeting”, a povestit Cristina Bâtlan.

Antreprenoarea mărturisește că nu pierde mult timp pe rețelele de socializare și a reușit să integreze social media în viața ei. De asemenea, ea precizează că este autentică pe Instagram. Luna septembrie a fost una plină pentru Cristina Bâtlan, care a avut foarte multe întâlniri de afaceri.

„Eu integrez social media în viața mea. Eu nu am timp să-i dau acestui Instagram. Nu joc teatru, de asta e simplu pentru mine să fiu pe Social Media. După ce plec de la tine, am o întâlnire cu un antreprenor de la Imperiul Leilor. Am avut o altă întâlnire, în pauză am o mulțime de telefoane. (…) Nu prea mai am timp pentru mine, aștept un weekend să dorm două zile, să îmi revin. Dimineața reușesc să am timp 20 de minute înainte să plec. Momentul meu e ceaiul meu pe care îl beau dimineața. (…) Luna asta a fost ceva năucitor.”

Cu toate că are un program care o epuizează, antreprenoarea nu se plânge și este fericită cu ceea ce face. Chiar dacă nu mai are timp pentru ea, Cristina Bâtlan nu renunță la obiceiul pe care îl are în fiecare dimineață de a bea ceai.

Succes cu două afaceri în care a investit la „Imperiul Leilor”

Cristina Bâtlan este foarte încântată de afacerea în care a investit la „Imperiul Leilor”, cea cu ondulatorul fără căldură, care a devenit extrem de căutat și apreciat de femei. De asemenea, femeia de afaceri a mai investit într-un business cu Wargha Enayati și pare că deja au producția vândută în avans pe un an.

„Nu s-au întors banii la mine în buzunar, adică dividente mai puțin. Dintr-o singură companie pot să declar că am ridicat 5000 de euro dividente, deci foarte tare. Am investit 50.000 și am ridicat 5.000, însă afacerea este foarte profitabilă. Este ondulatorul de păr fără căldură, pentru care am creat și produse recurente.

Este în casele multor femei și foarte multe femei din România iubesc acest obiect, îl folosesc și într-adevăr le-a schimbat viața în bine. O altă afacere în care am investit împreună cu Wargha Enayati este fabrica de peleți de la Târgu Jiu care a primit deja echipamentul nou, o nouă fabrică la cheie, imensă, un mastodont, pentru care am construit și o hală nouă, astfel încât să devenim unul dintre producătorii importanți de peleți la nivel de țară, iar pentru acest business avem producția vândută în avans deja pe un an și jumatate. Deci e performant.”