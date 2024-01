În urmă cu ani, Valentina Pelinel locuia în New York, acolo unde defila pentru cele mai cunoscute case de modă. A renunțat la cariera ei în modelling, unde a avut mare succes ca fotomodel internațional, iar acum e soție și mamă.

În anul 2018, Valentina Pelinel a devenit la Budapesta soția lui Cristi Borcea, împreună cu care avea deja un băiețel, pe Milan. Bucuria a fost și mai mare atunci, căci era însărcinată cu gemenele Rania și Indira, care au venit pe lume în martie 2019. De atunci, vedeta s-a dedicat familiei sale, soțului și copiilor.

Foarte rar apare la evenimente mondene, căci are zilnic un program destul de încărcat. Într-un interviu pentru emisiunea lui Cătălin Măruță de la Pro TV, soția lui Cristi Borcea a dezvăluit cum arată o zi din viața ei. Își face timp să meargă la sală, are și diverse întâlniri în scop profesional, căci e implicată în afacerile de familie, iar apoi e cu copiii.

„Ies destul de rar la evenimentele de suflet ale prietenilor sau speciale pentru mine, pentru că vreau să petrec timp și cu copiii, vreau să fac și sală. Eu vreau să fac de toate, să am timp și pentru mine, petrec timp și cu soțul meu seara, acasă.

„Când îmi termin treaba ajung acasă, nu foarte târziu”

Diminețile merg la sală, unde îmi beau cafeaua cu buna mea prietenă, după care am diverse întâlniri, apoi îmi iau copiii de la școală, dar nu ajung întotdeauna, ei mai au și activități extra, mai nou au apărut și lecțiile în viața noastră, Milan e la școală, în clasa întâi. Da, ne descurcăm cu lecțiile, e chestie de răbdare. (…)

Și când îmi termin treaba ajung acasă, nu foarte târziu că vreau să stau și cu ei, apoi vine și soțul meu, ne jucăm un pic cu ei (n.r. – copiii lor), și seara rămânem noi doi acasă, seara, pe terasă și dezbatem”, a povestit Valentina Pelinel.

Care au fost cele mai grele și cele mai fericite momente din viața Valentinei Pelinel

Întrebată în același interviu care au fost cele mai grele momente din viața ei, Valentina Pelinel a zis: „Trei momente grele? Când mi-a murit tatăl a fost un moment greu, când am plecat din țară a fost al doilea moment greu și al treilea a fost când nu l-am avut alături pe Cristi.

Am reușit să trec peste toate cu ajutorul lui Dumnezeu, dar și cu ajutorul copiilor, vorbim aici de ultimul moment din viața mea mai greu. Știi că nu îți dă Dumnezeu mai mult decât poți să duci”, a explicat ea, menționând apoi când a fost foarte fericită.

„Și cele mai frumoase momente… când am câștigat concursul de frumusețe în America, la New York, un oraș unde mi-a plăcut de la început și unde am și trăit, al doilea moment a fost la nunta mea cu Cristi, unde eram însărcinată cu gemenele și îl aveam și pe Milan alături, și al treilea moment… când mi s-a spus pentru prima dată mamă. A spus Milan, mi s-a părut atunci că nu mai e nimeni ca tine. Te simți importantă, puternică, că lași ceva în urmă”, a mai zis ea la Pro TV.

