Oana Radu se numără printre cele mai apreciate și urmărite voci din industria muzicală românească. Artista și-a construit cariera în urmă cu mulți ani și a reușit, de-a lungul timpului, să rămână în atenția publicului prin muzica sa, dar și prin aparițiile constante din spațiul public.

De-a lungul anilor, cântăreața a trecut prin numeroase transformări, fie că vorbim despre stil vestimentar, schimbări fizice sau variații de greutate. Toate aceste detalii au fost atent observate de fani, iar subiectul kilogramelor a devenit frecvent dezbătut în mediul online.

De ce Oana Radu nu a mai slăbit

Recent, Oana Radu a ales să lămurească aceste aspecte și să explice de ce, în ultima perioadă, nu a slăbit. Chiar dacă artista afirmă că se simte bine cu felul în care arată, curiozitatea urmăritorilor săi nu a dispărut. Comentariile și întrebările legate de aspectul său fizic au determinat-o să vorbească deschis despre deciziile personale pe care le-a luat după divorț.

Potrivit declarațiilor sale, motivul pentru care nu a pierdut în greutate este unul cât se poate de simplu: nu și-a dorit acest lucru. Oana Radu a explicat că, după separare, a ales să se îndepărteze complet de reguli stricte, diete sau activitate fizică și să se bucure de libertatea pe care nu o avusese anterior.

„În primul rând, vreau să știi că de când nu am mai ținut dietă au trecut vreo doi ani și jumătate. Am mâncat doar porcării, nu am mai făcut deloc sport. De ce? Pentru că eu am încadrat lucrurile astea ca fiind ceva tragic, când ele sunt cele mai importante.

Am fost obligată să fac lucrurile astea, când eu nu voiam. Deci, pot să vă spun doar atât: nu am slăbit, pentru că nu am vrut! Timp de doi ani și jumătate am vrut să mănânc ce vreau și să nu fac sport. Ce s-a întâmplat? M-am simțit extraordinar de bine și fizic, și emoțional”, a declarat Oana Radu, pe TikTok.

Artista nu are disciplină

Artista a mai spus că este conștientă de faptul că vor exista persoane care îi vor critica alegerile și vor considera explicațiile sale drept simple scuze. Cu toate acestea, Oana Radu a recunoscut sincer că disciplina nu a fost niciodată punctul său forte și a explicat de unde vine această lipsă.

„M-am îngrășat? Nicio problemă! Știam că se va întâmpla asta. Corpul nostru reacționează la ceea ce îi dăm. Nu vă imaginați că o să mâncați burgeri și o să arătați super fibrate. Ambiția ca ambiția, dar eu nu am disciplină. De ce? Pentru că, încă din copilărie, mi-a lipsit disciplina.

Pentru că eu am fost crescută doar de mamă și de bunici, nu mi s-a interzis nimic. Făceam ce voiam, mâncam ce voiam. Practic, plângeam și obțineam ceea ce voiam. Deci, disciplina a lipsit cu desăvârșire”, a adăugat artista.

