Oana Roman a ales recent să împărtășească cu fanii săi o imagine cu ea nemachiată și necoafată, demonstrând că se simte foarte bine în pielea ei la vârsta de 48 de ani, fără să aibă nevoie de produse de make-up sau de filtre de înfrumusețare.

Fără să ezite, Oana Roman le-a răspuns tuturor curiozităților fanilor și chiar a dat replică celor care au încercat să o critice. Aceasta a postat o imagine cu ea naturală, arătându-le tuturor cum arată fără machiaj sau filtre de înfrumusețare. Spre surprinderea celor care au criticat-o, vedeta a demonstrat că nu are nicio problemă să iasă din casă nemachiată și că se simte confortabil în propria piele.

Oana Roman a dezvăluit că, deși nu are o obsesie pentru cosmetice, urmează o rutină zilnică de îngrijire a tenului, dimineața și seara. Aceasta a mărturisit că folosește în mod regulat creme, în special protecție solară (SPF), pentru a-și menține tenul sănătos. Deși a fost acuzată în trecut de internauți că exagerează cu editarea imaginilor și cu filtrele, vedeta le-a dat peste nas răutăcioșilor.

Fiica lui Petre Roman a mai precizat că nu a apelat la nicio intervenție estetică și preferă să rămână la obiceiurile sănătoase pe care le-a practicat până acum pentru a-și păstra tenul.

„Nici un fel de filtre. Nici botox, nici fond de ten măcar. Doar SPF și BB Cream cu pigment. 48 de ani și 5 luni. Dar, nu m-am bronzat niciodată pe față și îmi aplic creme și am rutină zilnică, și dimineața și seara. Am riduri fine la ochi și dacă sunt odihnită, am mici pungi la ochi, căci da, eu sunt pe invers.

Când dorm mai mult, sunt ușor umflată la față. Când sunt mai obosită, am fața impecabilă”, este mesajul publicat de către Oana Roman, pe pagina sa personală de Instagram, la secțiunea InstaStory, acolo unde a adăugat și o fotografie în care apare fără machiaj, complet naturală, potrivit Click!.

Oana Roman nu și-a făcut operație de micșorare a stomacului

De-a lungul timpului, Oana Roman a fost subiectul multor speculații cu privire la metodele folosite pentru a pierde în greutate, unii sugerând că vedeta ar fi apelat la operații de micșorare a stomacului.

„Eu o să vorbesc despre un subiect destul de controversat. Această modă din România a celor care își taie stomacul, toată lumea face operația asta, că au 10 sau 15 kilograme în plus. Mie mi se pare că este periculos, am înțeles că slăbești peste noapte. Eu am fost acuzată că am făcut această operație ca să slăbesc, totuși, eu am slăbit, și nu am terminat încă, într-un an și jumătate.

Dacă aș fi făcut această operație, rezultatele s-ar fi văzut într-o lună. Este această magie: mamă, îmi tai stomacul, într-o lună am slăbit 30 de kilograme. Eu cred că această intervenție se face în anumite condiții, dacă ai afecțiuni sau trebuie să slăbești un număr mare de kilograme”, povestea Oana Roman.

Cum a slăbit Oana Roman 20 de kilograme

Cu toate acestea, vedeta a decis să pună capăt acestor zvonuri, mărturisind că ceaiurile și procedurile de slăbire noninvazive au fost cele care au jucat un rol esențial în transformarea sa.

„Fac ce am făcut și până acum, proceduri, fasting, ceai, înlocuiesc seara o masă cu o băutură care mă ajută să nu îmi fie foame și continui pe drumul acesta, așa, cât de mult se poate. M-am obișnuit așa. A devenit un mod de viață, dacă vrei, nu îl mai simt ca pe un efort. M-am obișnuit așa după doi ani jumătate. În kilograme nu am slăbit enorm, sunt aproape 20, cred. Dar am slăbit foarte mult în centimetri de la procedurile pe care le-am făcut”, mai spunea Oana Roman, în urmă cu ceva timp.

