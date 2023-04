Oana Roman și-a făcut apariția la un eveniment monden, unde a atras toate privirile și a fost complimentată pentru transformarea prin care a trecut. După despărțirea de Marius Elisei, vedeta a început o viață nouă și pe zi ce trece este tot mai schimbată.

Fiica lui Petre Roman a avut o perioadă agitată din cauza despărțirii de tatăl fetiței sale, astfel că stresul a consumat-o și a slăbit destul de mult. Oana Roman mai apelează și la proceduri de remodelare corporală pentru a ajunge la silueta pe care și-o dorește.

Recent, vedeta a îmbrăcat o pereche de colanți, care i-au pus picioarele în evidență. Pentru partea de sus a ținutei, Oana a optat pentru un sacou într-o nuanță de portocaliu, care era accesorizat cu pene la mâneci.

Schimbarea vedetei a fost observată de fani, care au ținut să o felicite pentru transformarea din ultima perioadă. „Mă bucur pentru tine că ai reușit să slăbești!! Și chiar arăți foarte bine, pur și simplu radiezi de fericire”, „Cât ești de frumoasă, Oana! Înflorești!”, „Se vede că ești bine și mult mai fericită singură”, „Îți stă super! Să mai abordezi așa ținute”, „Ești minunată! Felicitări pentru schimbarea de care aveai nevoie”, sunt o parte dintre comentariile primite de Oana Roman.

Recomandări Efectele incompetenței din România văzute împreună cu Diaspora: cum atrage Vestul forța de muncă pe care România o neglijează. Exemplul danez

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 7

Oana Roman vrea să se opereze

Din 2019 până acum, Oana Roman a trecut printr-o transformare fizică radicală. A slăbit 20 de kilograme cu ajutorul unui regim alimentar echilibrat, a băut multe ceaiuri, dar a făcut și multe tratamente corporale. Într-un interviu pentru ego.ro, vedeta anunță că nu se oprește aici.

„Fac ce am făcut și până acum, proceduri, fasting, ceai, înlocuiesc seara o masă cu o băutură care mă ajută să nu îmi fie foame și continui pe drumul acesta, așa, cât de mult se poate. M-am obișnuit așa. A devenit un mod de viață, dacă vrei, nu îl mai simt ca pe un efort. M-am obișnuit așa după doi ani jumătate. În kilograme nu am slăbit enorm, sunt aproape 20, cred. Dar am slăbit foarte mult în centimetri de la procedurile pe care le-am făcut”, a declarat ea.

Oana Roman va suferi o operație de abdominoplastie, pentru înlăturarea surplusului de piele, după ce a slăbit.

„Trebuie, sunt obligată să o fac, doar că am amânat-o foarte mult timp, nepermis de mult timp. Trebuie să îmi fac o abdominoplastie pentru că am rămas cu foarte multă piele în exces la nivelul abdomenului. Acolo nu am voie să fac proceduri pentru că am acea operație foarte grea pe care am avut-o după ce am născut și trebuie să fac o abdominoplastie.

Recomandări Încă o problemă pe piața de asigurări. Fondul de Garantare nu plătește complet despăgubirile stabilite de instanțe. „Ce țară este aceea care nu plătește o hotărâre definitivă din justiție?” Premierul Ciucă, șocat și el

Am amânat-o vreo 5 ani. De asta am tot amânat-o, pentru că trebuie să pun stop vreo 2-3 săptămâni și îmi este foarte greu să pun stop. Sunt obișnuită să fac lucruri tot timpul, am un program foarte încărcat, foarte agitat, nu îmi place să stau degeaba. Am foarte multe responsabilități, foarte multe lucruri de făcut, trebuie să am grijă de Iza, de casă, de mama, de toate. Îmi este greu să pun stop, dar trebuie să o fac pentru mine, neapărat.”

GSP.RO „Mori, mă!”, a strigat o femeie către fiul Lorenei Balaci, chiar în fața ei. Ce a urmat a fost șocant

Urmărește-ne pe Google News

Playtech.ro Sărăcia i-a împins la divorț pe soții Dinu și Deea Maxer? Lidia Fecioru face afirmații dure EXCLUSIV

Viva.ro Ce pensie încasează lunar Monica Tatoiu. Ultimul ei salariu a fost de 10.000 de euro, pe cartea de muncă

Observatornews.ro Fraţii Tate au ieşit din închisoare, în aplauzele fanilor veniţi să-şi vadă idolii fără cătuşe. Ce au declarat milionarii la ieşirea din arest

Știrileprotv.ro Povestea cutremurătoare a românului care a stat opt ani într-o închisoare din China. „În doi ani nu am văzut lumina soarelui”

Orangesport.ro Ce a păţit gimnasta minune a României. Scandal uriaş în sportul românesc

Unica.ro 'Nu-mi mai doresc să trăiesc asta! Sunt ok, nu vă faceți griji pentru mine'. Delia, anunț surprinzător

HOROSCOP Horoscop 1 aprilie 2023. Berbecii au în față o zi plină de provocări, dar nu provocări frumoase, ci provocări ce trebuie privite cu prudență

PUBLICITATE Află ce înseamnă moda circulară și cum poate deveni un mod de viață