Dunărea s-a retras atât de mult, încât oamenii din Budapesta pot merge pe jos prin albia fluviului

Impact asupra economiei și infrastructurii

Nivelul extrem de scăzut al Dunării are efecte multiple asupra economiei și infrastructurii. La Paks, activitatea centralei nucleare a fost afectată, fiind necesară reducerea performanței unui reactor cu 254 de megawați din cauza lipsei de apă pentru răcire.

În plus, navigația pe Dunăre întâmpină dificultăți majore. Ministerul Transporturilor și Investițiilor din Ungaria a confirmat că aproximativ 15 nave de croazieră sunt blocate pe sectorul maghiar al fluviului, iar transportul de marfă este grav afectat. Unele nave cargo pot naviga doar cu o încărcătură redusă la 10-20% din capacitatea lor.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Conform autorităților, seceta severă afectează nu doar sectorul maghiar al Dunării, ci și întregul tronson navigabil de 2.412 kilometri al fluviului.

„Pentru siguranță, trebuie menținută o distanță de cel puțin 10 centimetri între chila navei și fundul albiei”, au declarat reprezentanții ministerului. De asemenea, autoritățile hidrologice monitorizează constant nivelul apei, iar autoritatea de navigație emite notificări privind zonele unde adâncimea minimă necesară de 270 de centimetri nu este atinsă.

Un viitor nesigur pentru resursele de apă ungare

Primarul Budapestei, Karácsony Gergely, a atras atenția asupra gravității situației printr-o postare pe rețelele sociale, subliniind că „este timpul să regândim sistemul de tarifare a apei din capitală, având în vedere că schimbările climatice transformă apa într-o resursă din ce în ce mai valoroasă”.

Conform Administrației Naționale de Gospodărire a Apelor, nici pe bazinul hidrografic al Dunării din Alpi, nici pe cel al Tisei nu se așteaptă cantități semnificative de precipitații în zilele următoare.

În plus, o nouă perioadă de caniculă afectează regiunea Alpilor și a Bazinului Carpatic, ceea ce va duce la menținerea unui nivel scăzut, cu tendințe de scădere ușoară, pe sectoarele maghiare ale Dunării și pe sectoarele nedesarate ale Tisei.

„Nivelul râurilor va rămâne extrem de scăzut”, au adăugat reprezentanții instituției.

Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

Imagini dramatice din Budapesta

Situația alarmantă din Budapesta este ilustrată de imaginile surprinse de Index, care arată albia fluviului expusă în mai multe locuri. În unele sectoare ale Dunării din Ungaria s-au format „zone cu deficit de adâncime”, amplificând riscurile pentru navigație.

Cu toate acestea, autoritatea de navigație nu a impus restricții, lăsând la latitudinea căpitanilor decizia de a continua navigația, în funcție de datele actualizate privind adâncimea apei și caracteristicile fiecărei nave.