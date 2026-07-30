Elena Gheorghe a povestit cum o zi obositoare de filmări s-a încheiat într-un mod spectaculos.

Elena Gheorghe: „Nu-mi trebuie mult să fiu fericită”

Artista credea că merge la o cină romantică în doi, însă partenerul ei de viață organizase deja totul în detaliu, adunându-și prietenii dragi pentru a sărbători împreună. Ana Pârvulescu, sora Elenei, i-a fost alături la aniversare.

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„Nu-mi trebuie mult să fiu fericită. Nici prin gând nu-mi trecea că, după o zi atât de lungă la shooting, urma să trăiesc unul dintre cele mai frumoase momente din ultimul timp. Credeam că mergem doar noi doi la cină, iar când am ajuns în fața restaurantului… surpriză! Prietenii mei dragi erau acolo, cu zâmbete, îmbrățișări și multă iubire”, a mărturisit cântăreața. Sărbătorita a ales o rochie neagră, elegantă, care i-a pus în evidență silueta impecabilă.

Elena Gheorghe: „Soțul meu a pus la cale totul în cel mai frumos mod”

Gestul făcut de Cornel Ene a emoționat-o pe Elena. Cei doi formează unul dintre cele mai solide și apreciate cupluri din showbizul românesc, fiind căsătoriți de mulți ani și având împreună doi copii.

„Soțul meu a pus la cale totul în cel mai frumos mod, iar eu am rămas fără cuvinte. Uneori, cele mai frumoase surprize sunt cele la care nu te aștepți deloc. Vă mulțumesc că mi-ați fost alături! Sunt recunoscătoare pentru oamenii pe care îi am lângă mine și pentru iubirea pe care o primesc zi de zi. Sunt cu adevărat binecuvântată”, a adăugat Elena Gheorghe.

Sursa foto: Elena Gheorghe – Instagram