Cum arată și ce face acum Alexandra de la A.S.I.A, la 19 ani de când a părăsit trupa. „Am muncit din greu”

„Au fost multe momente grele la vremea respectivă. Dar, dacă mă uit în urmă, atribui managementului majoritatea problemelor pe care le-am avut între noi. Ne cam întorceau una împotriva alteia.

Dar fetele și cu mine ne-am reconectat online în ultimii ani și ne înțelegem acum atât de bine! Ne susținem reciproc. Suntem femei în toată regula acum’, a declarat Alexandra, fosta membră a trupei A.S.I.A, pentru fanatik.ro.

Odată ajunsă în America, Alexandra din trupa A.S.I.A a muncit din greu pentru visul ei. Și-a dorit să construiască ceva special, iar acum este fondatoarea unui brand cunoscut de cosmetice. Până aici însă, a avut mult de tras.

„Am muncit din greu pentru a construi ceva cu adevărat special și de o valoare și sens semnificativ. Am lucrat în peste 10 industrii verticale diferite, pentru a găsi ce mi-a stârnit cel mai mult interesul și pasiunea. Am avut ups and downs’, zile bune, mai puțin bune, dar totul m-a adus aici și a meritat din plin. Astăzi, companiile mele au peste 70 de angajați’ , a continuat ea pentru sursa citată.

Alexandra Potora a constat că are o pasiune pentru tot cea înseamnă beauty, chiar de când era componentă a trupei A.S.I.A. Și-a dat seama că se pricepe la asta, după ce a fost nevoită să se machieze de una singură înainte de a urca pe scenă, la spectacole.

„Singurul mod în care m-aș întoarce este dacă aș avea un control creativ deplin. Industria de frumusețe mă ține destul de ocupată’, a mai transmis vedeta.

Citeşte şi:

La prima apariție publică după închisoare, Liviu Dragnea spune că Vestul e de vină, nu politicienii care au condus România și i-au distrus resursele

Piloții prinși în viitura care l-a omorât pe colegul lor Adi Cernea i-au avertizat pe organizatori: „Râul îi cât capota!”

Cum echipe de jurnalism de investigații, de la Recorder, Rise Project și Libertatea, au fost obligate de magistrați să șteargă articole

PARTENERI - GSP.RO BREAKING | Scandal cât casa: amanta îi cere lui Giovanni Becali o sumă uriașă » Judecătorii au decis executarea silită

Playtech.ro BOMBĂ! Un medic celebru din România anunță când se termină pandemia de Covid-19: ‘Gata, dispare’

Observatornews.ro Trupul neînsufleţit al tinerei dispărute în timp ce călătorea cu logodnicul ei, găsit într-un parc din SUA. Bărbatul este de negăsit, familia îl suspectează pentru crimă

HOROSCOP Horoscop 20 septembrie 2021. Săgetătorii trebuie să fie înțelepți și să asculte până la capăt ce au de spus ceilalți

Știrileprotv.ro Cum îți dai seama dacă mierea pe care o cumperi e 100% naturală. Metoda dezvăluită chiar de un producător

Telekomsport Marea gimnastă a ţării rupe tăcerea după Olimpiadă: "Am fost goală cu medicul peste mine. Minoră fiind...". În tot acest timp, părinţii au fost ţinuţi în afara hotelului

PUBLICITATE Trei feluri de investiții de care să te ferești