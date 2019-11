De Livia Lixandru,

Între timp, a devenit iubita lui George Vintilă și un personaj nelipsit de la petrecerile mondene.

Însă, de ceva vreme, aceasta s-a retras din lumina reflectoarelor și a devenit organizator de nunți. Bruneta a lăsat viața personală pe locul doi și mărturisește că vrea să se concentreze doar pe carieră, în următoarea perioadă.

„Sunt mai atentă în locurile în care merg. Îmi place să călătoresc şi singură. E frumos să te bucuri de iubire atunci când călătoreşti. Dacă aş avea un iubit aş vrea să călătoresc alături de el.

Mi-aș dori să întâlnesc o perioadă potrivită pentru mine… acum mă concentrez la mine. Nu m-aș ocupa de nunta mea, ci de a altora”, a declarat Cosmina Păsărin, la Antena Stars, potrivit Spynews.

„În ultimele luni am făcut niște cursuri de wedding planner, mi-aș dori să mă ocup de organizarea nunților pe viitor.

Am vizitat pentru prima oară Barcelona anul acesta, am mers în Barcelona de ziua mea. Eu am o viață foarte activă, dar mai puțin vizibilă, mă axez pe prezentările de evenimente. În acest an m-am concentrat mai mult pe pasiunile mele”, a mai spus Cosmina Păsărin.

Recomandări Fals de proporții în lumea medicală! Foarte grav ce s-a descoperit despre șeful Comisiei de Nefrologie din România

Cosmina Păsărin a trăit o frumoasă poveste de dragoste cu George Vintilă

Cosmina și George s-au iubit în urmă cu aproape 12 ani, iar în urmă cu doi ani, aceștia au făcut echipă la Fort Boyard, emisiune difuzată de Pro tv. Ei au vorbit atunci despre relația lor, într-un interviu acordat pentru Libertatea.

„Revederea cu Cosmina e întotdeauna plăcută și relaxantă, am avut dintotdeauna ce discuta și pasiuni comune sunt destule, mai ales după ce am fost împreună.

E un coechipier bun, dar cred că la Fort și-a dat și ea seama că e loc de mai bine la capitolul fizic. Sau poate suntem noi prea pretențioși cu ele. Naturalețea cred că e un alt punct comun la noi și nu în ultimul rând una dintre calitățile cu care ne-am făcut amândoi remarcați, așa că nici vorbă de momente ciudate”, a declarat George atunci, pentru Libertatea.

De asemenea, în cadrul aceluiași interviu, Cosmina a glumit, spunând că așteaptă ca George să o ceară de soție.

„Eu încă aștept că George să mă ceară de soție. Glumesc, evident! Căsătoria reprezintă un pas important și cred că încă nu a venit momentul că eu să fac acest pas. Toate la timpul lor”, a adăugat Cosmina atunci.