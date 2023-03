Cum arată și cu ce se ocupă acum Tudorel Filimon, Nea Popa din serialul la „La bloc”: „Viața mi-a dat de toate”. Are 69 de ani

Tudorel Filimon e cunoscut publicului larg drept Nea Popa din serialul „La bloc”. Actorul recunoaște că așa e strigat și acum pe stradă, după ani de zile de la filmările proiectului de televiziune care a avut mare succes.

Tudorel Filimon: „Am jucat cu mama moartă în casă”

Invitat „Acasă la Măruță”, Tudorel Filimon a rememorat cele mai dureroase momente din carieră, când a fost nevoit să urce pe scena teatrului deși mama lui tocmai se stinsese din viață. „Am jucat cu mama moartă în casă. Mama mea era moartă în casă. Acolo… Cum, mă, o las dimineață, o văd doar la cimitir, să fie groapa? A venit o mașină. M-a luat, m-a dus la Călărași. Am jucat comedie. Colegii jucau extraordinar de prost. Toți știau că murise mama. Domnule, m-am îmbrăcat, m-am întors acasă. Publicul a râs, că nu știa nimic. Astea sunt dure.

Comedia pe care o faci ușor gândit iese bine. Comedia gândită iese bine și mie îmi place zona asta de suprarealism. Ionescu, Naum… ăștia. Cei care se strofoacă să facă comedie sunt strâmbi. Au gura într-o parte și picioarele împleticite. Întotdeauna trebuie să mergi pe sinceritate. Dacă ai impresia că ești comic, ești fraier. Trebuie să spună publicul că ai fost prea bun, dacă i-a plăcut”, a declarat Nea Popa din „La bloc” pe YouTube., conform Fanatik.

În ceea ce privește viața lui personală, Nea Popa are și câteva regrete, cel mai mare e că nu a petrecut mai mult timp alături de copiii lui. „Ca tată, știi care e chestia? Eu, cu serialul, fiind și despărțit de prima soție, de Codruța, copiii fiind în grija Codruței, nu am mai fost atent să mă ocup și eu, să fiu aproape. M-am aruncat foarte tare în adâncul creației artistice. Acum când stau și privesc retrospectiv, îmi dau seama că trebuia să am mai multă grijă de copii”, a mai mărturisit actorul.

În legătură cu cariera, spune că a avut ocazia să interpreteze multe roluri. „Am avut și dezamăgiri, dar cea mai mare, nu am putut la un moment dat să joc ce am vrut. Am vrut să joc în Coana Chirița. Fiind muzical, și nu știu ce, și astea… puteam să cânt, să vorbesc și moldovenește. Am fost, totuși, norocos că am jucat în câteva piese importante. Viața mi-a dat de toate”, a mai dezvăluit actorul.

Cu ce se ocupă acum Tudorel Filimon, Nea Popa din „La bloc”

La finalul interviului, Tudorel Filimon, în vârstă de 69 de ani, a declarat că acum e pensionar, dar obișnuiește să mai joace în diferite piese de teatru. „Acum repet un spectacol. Nu am un teatru al meu adică un teatru în care să fiu găsit tot timpul. Dar acum repet la Piața Kogălniceanu, e un spațiu acolo, un spectacol nou care se cheamă „Pețitorii”, joacă și colegul meu de vârstă și generație, Eugen Cristea, Vasile Filipescu, care a lucrat la postul Acasă, și cu alți copii tineri.

Astea pe care le joc le-am mai repetat, dar fiind pensionar nu am un loc stabil unde mă puteți găsi la teatru. M-a dat afară calculatorul. Joci până mori că de-aia te-ai făcut actor”, a mai declarat actorul.

