Cum arată și cu ce se ocupă Mihaela Tatu acum. Fosta prezentatoare TV are 57 de ani și este într-o formă de invidiat

Astfel că, Mihaela Tatu este vocea care te însoțește la culcare. „Îmi trec prin fața ochilor tot felul de propuneri de proiecte. Eu sunt o persoană care judecă mai întâi cu inima și asta are și avantaje, dar și dezavantaje.

Iar când a apărut un proiect cu povești pentru copii, inima mea pe loc a zis, da. Așa am ajuns eu în aventura Nani Nani, iar dacă o să ascultați cu atenție poveștile interpretate de mine, o să auziți pe fundalul lor o inimă care bate tare-tare. Da, da, e inima mea!”, spune Mihaela Tatu.

„Atunci când am descoperit lumea cărţilor audio, am simţit dintr-odată că totul are mai mult sens: călătoriile lungi cu maşina de la client la client, alergarea sau pur şi simplu plimbările solitare au devenit ocazii de a învăţa câte ceva nou.

Apoi am intrat în lumea podcast-urilor şi mi-a plăcut atât de mult, încât m-am ambiţionat să fac un podcast de masă în limba română – şi aşa s-au născut podcast-urile Reţeaua şi Mind Architect. Însă nimic nu se compară cu poveştile pentru copii.

Momentul când Mihaela Tatu îţi interpretează prima poveste scrisă, când o reasculţi şi când o ascultă alţii, mai ales copiii şi vezi ce impact are este cel în care realizezi că nu ai venit degeaba pe Pământ”, spune Tudor Stoica, iniţiatorul proiectului Nani Nani.

