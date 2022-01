„Noi, când ne-am apucat de casa asta, nu eram căsătoriți. Eram, așa, niște nebuni frumoși care se gâdeau ei cam ce își doreau de la o casă. Și ne-am așezat la masă și am început să discutăm: tu ce vrei, tu ce vrei. Și ne-am apucat să desenăm. Și când am terminat desenul ne-ncăpea casa și în teren la vecinul, a povestit Gabriela Cristea, potrivit cancan.ro.

„Când am proiectat casa, țin minte și acum, am desenat-o mai întâi pe pământ. Când am intrat noi dintr-o cameră în alta, pe pământ, nu ziceam că e așa mare. Apoi am ridicat-o la roșu, apoi la alb, se cam restrângea spațiul.

Noi doi suntem la fel. De obicei într-o relație, unul e contabilul, unul e visătorul. Amândoi suntem doi artiști, doi visători și nici unul nu a zis că e prea mare sau prea mică. De asta a ieșit atât de mare, dar mie nu îmi pare rău, nici Gabrielei nu îi pare rău. Dar este foarte greu de întreținut, avem nevoie de ajutor, a povestit Tavi Clonda.

„Casa noastră am împărțit-o foarte simplu. În partea de jos este zona în care stăm în timpul zilei, unde stăm cu fetele, ieșim la joacă, gătim, mâncăm, ne uităm la televizor.

În partea de sus avem dormitoarele, cele două camere ale fetelor și garsoniera noastră. Noi ne-am făcut un spațiu mai mare, unde dormim, dar și chiar dacă dormim, ne-am dorit să fie un spațiu așa, mai pe placul nostru, a mai precizat Tavi Clonda.

