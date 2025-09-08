Anca Serea a mărturisit că Sarah urmează să susțină Bacalaureatul, astfel că va fi un an școlar foarte greu pentru ea. Fiica cea mare a Ancăi Serea se pregătește pentru una dintre cele mai prestigioase facultăți din Europa: Istituto Marangoni.

”Astăzi vom avea două festivități, una care a început deja, la 08:30, și cealaltă cât de curând, la 10:30. Avem ceva emoții, suntem nerăbdători, pentru Sarah va fi un an plin de provocări, ca să nu spun dificil. Urmează susținerea Bacalaureatului, apoi Univerisitatea. Ava trece și ea în clasa a V-a”, a declarat Anca Serea, la Știrile Antena Stars, prezentate de Geanina Ilieș.

Anca Serea a mărturisit că, de aproximativ două luni, nu mai are ajutor și se descurcă singură, alături de Adi Sînă.

„Este greu, având în vedere că nu mai avem ajutor de vreo două luni și jumătate. A fost o vară destul de complicată, pentru că a trebuit să facem totul singuri. Este o resetare, sunt noi începuturi, mari emoții”, a declarat vedeta, potrivit Spynews.

Anca Serea, în vârstă de 44 de ani, este mamă a șase copii și se menține într-o formă de invidiat cu un stil de viață echilibrat. De-a lungul timpului, prezentatoarea TV a fost întrebată dacă are sau nu intervenții estetice, însă nu a dat prea multe detalii.

Acum, ea și-a spus părerea cu privire la acest subiect. „Nu pot să spun că sunt adepta, că sunt pro sau contra, cred că fiecare face cum decide pentru el și dacă nu se simte bine în propria piele, atunci e important, dar nu în mod exagerat, nu susțin să arătăm toate ca trase printr-un șablon”, a spus Anca Serea pentru Spynews.







