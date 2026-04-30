Cum au apărut regina Camilla și Melania Trump la Casa Albă. Și-au asortat ținutele două zile la rând

Vizita de stat de patru zile a regelui Charles al III-lea în Statele Unite a fost marcată nu doar de momente diplomatice importante, ci și de apariții elegante care au captat atenția publicului. În centrul atenției s-au aflat regina Camilla și Melania Trump, care au ales, pentru a doua zi consecutiv, ținute în culori asortate.

Eleganță în nuanțe de roz la Casa Albă

La dineul de stat organizat la Casa Albă, cele două au impresionat în rochii roz, fiecare interpretând culoarea într-un stil propriu.

Melania Trump a optat pentru o creație spectaculoasă semnată Christian Dior Haute Couture – o rochie lungă, din mătase roz pal, fără bretele, completată de mănuși elegante din piele întoarsă.

De cealaltă parte, regina Camilla a ales o nuanță mai intensă, roz-magenta, într-o rochie semnată Fiona Clare. Ținuta a fost pusă în valoare de bijuterii impresionante: un colier cu ametist și diamante și cercei asortați.

Ținute asortate și în ziua precedentă

Nu a fost singura apariție în care cele două au fost în ton. Cu o zi înainte, la sosirea cuplului regal în SUA, atât regina Camilla, cât și Melania Trump au purtat ținute albe. Prima-doamnă a ales un compleu elegant semnat Ralph Lauren, completat de o pălărie din paie, în timp ce regina a optat pentru o apariție clasică, în stilul său caracteristic.

Momente oficiale și declarații importante

Pe lângă aparițiile vestimentare, vizita a inclus și întâlniri oficiale și momente simbolice. Înaintea dineului, cuplul regal a participat la o vizită privată la Casa Albă și la o sesiune de documentare, urmate de întâlniri oficiale.

Tot în aceeași zi, regele Charles al III-lea a susținut un discurs rar în fața Congresului, subliniind relația istorică dintre cele două țări. La rândul său, Donald Trump a evidențiat legătura specială dintre SUA și Marea Britanie.

Aceasta este prima vizită oficială a regelui în SUA de la urcarea pe tron, în 2022, după decesul reginei Elisabeta a II-a. Evenimentul marchează și apropierea aniversării a 250 de ani de la independența Americii.

