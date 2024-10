De curând, în presa mondenă s-a speculat că Diana Enache, fiica cântărețului Adrian Enache, și Ionuț Vîntu, băiatul omului de afaceri Sorin Ovidiu Vîntu, s-ar fi despărțit. Surse apropiate publicului au susținut că relația celor doi ar fi ajuns la final, în ciuda faptului că au împreună o fetiță de doar 1 an de zile.

Deși cuplul părea fericit și unit în public, surse apropiate au dezvăluit că presiunea vieții personale și a celebrității și-ar fi pus amprenta asupra relației. Cu toate acestea, Diana Enache și Sorin Vîntu au fost surprinși acum împreună, ca un cuplu adevărat.

De curând, Ionuț Vîntu a fost surprins în timp ce a ieșit să își plimbe fetița cu o mașinuță electrică. La un moment dat i s-a alăturat și Diana Enache. Fiul omului de afaceri a primit-o zâmbitor, a făcut un gest intim, lovind-o cu palma peste fund, după care au plecat să se plimbe. Vezi AICI imaginile.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 10

La un moment dar, el nu a mai ținut cont că e într-o zonă publică, Ionuț Vîntu a mângâiat-o pe Diana Enache, a dat să o ia de mână, însă ea s-a ferit, a părut chiar nervoasă. După câteva momente de tachinare, cei doi și-au continuat plimbarea, el a intrat la un magazin, apoi împreună au continuat să se relaxeze alături de fetița lor.

Recomandări Afacerile românești ale familiei Irinei Vlah, candidata prorusă la președinția Republicii Moldova. Opozanta Maiei Sandu, decorată de patriarhul Kirill

Diana Enache, primele declarații după zvonurile despărțirii de Ionuț Vîntu

După zvonurile despărțirii și după ce fanii au observat lipsa fotografiilor cu Ionuț de pe contul de Instagram al Dianei, au apărut și mai multe speculații cu privire la separarea celor doi. Cu toate acestea, Diana Enache a evitat să ofere prea multe detalii și a ales să păstreze discreția.

„Nimic mai neadevărat! Chiar acum suntem în vacanță. Vă mulțumesc!”, a spus Diana Enache pentru iamicon.ro. Recent, invitată în emisiunea lui Cătălin Măruță de la Pro TV, Diana Enache a făcut dezvăluiri despre viața de mamă.

„E frumos, dar este greu! Dar dacă ai ajutor este super ok. Maria Ilinca o cheamă și are un an și trei zile. Și anul acesta a trecut ca vântul și ca gândul, foarte foarte repede. A trecut foarte repede, într-adevăr, dar ne bucurăm de fiecare moment.

Nu o afișez așa în mediul online, nu îmi place, dar în weekendul acesta i-am făcut ziua, i-am tăiat moțul, cum se face la noi, în Moldova, la noi și la fete se taie moțul, se rupe turta, am ținut cont de toate aspectele. Să vedem ce o să se întâmple mai departe. Hai, întreabă-mă când îl fac pe următorul!

Parcă sunt în vrie, dacă nu le fac acum când să le mai fac? Mai facem pauză, acum am scos o piesă foarte frumoasă”, a spus ea în direct, la Pro TV. Referitor la relația de cuplu, Diana Enache a spus că totul merge bine cu Ionuț Vîntu, l-a și lăudat pe bunicul Sorin Ovidiu Vîntu pentru implicarea lui când vine vorba de nepoțică și de familie.

Recomandări „I-am întins bucuros mâna și mi-a aruncat cu un lichid în față. Am crezut că îmi dăduse cu acid”. Fragmente exclusive din cartea „Patriot. Memorii” de Aleksei Navalnîi, care va apărea în România pe 22 octombrie (II)

„Suntem de cinci ani aproape. Vezi, lucrurile merg într-o direcție bună. Și bunicul Sorin Ovidiu Vîntu se descurcă foarte bine, o iubește foarte mult pe cea mică, este foarte atașat. Nu ai cum să nu fii, e o bucurie pentru toată lumea. Lumea când aude, Vîntu, Enache, nu are nicio legătură, suntem oameni și își dai seama ce bucurie există în familie”, a mai declarat ea.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News