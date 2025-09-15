La Insula Iubirii 2025, Ella Vișan și Andrei Lemnaru au intrat ca un cuplu sudat, cu planuri mari de viitor. Nunta o aveau programată pe 13 septembrie, dar, în urma apropierilor din emisiune, evenimentul s-a anulat. Ella s-a îndrăgostit de ispita Teo Costache, iar Andrei Lemnaru s-a cuplat cu ispita Andrușca. În final, relațiile nu au rezistat și s-au despărțit.

Ella Vișan face bani după Insula Iubirii 2025

În urma emisiunii, amândoi concurenții au câștigat capital de imagine. Sunt celebrii pe rețelele de socializare, acolo unde au și campanii, una dintre ele chiar la o firmă de păcănele. În plus, Ella Vișan oferă și cadouri personalizate.

„Hei, simpaticilor! De acum puteți cere videomesaje personalizate direct de la mine! Trimite-mi ideea ta și creez un clip special pentru tine, pentru prieteni sau pentru familie!”, și-a anunțat ea fanii pe Facebook. Un cadou personalizat de acest fel din partea acesteia costă 43,34 de lei.

„O videogramă este un mesaj video personalizat pe care îl poți obține pentru zile de naștere, întrebări și orice altceva dorești”, a mai transmis ea.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 13

Recomandări „De marți, Putin are trei opțiuni, două sunt atacul”. Ce urmează după exercițiul militar uriaș al Rusiei „Zapad 25”

Ella Vișan, declarații despre nunta anulată cu Andrei Lemnaru

Pentru Antena Play, Ella Vișan a oferit primele declarații cu doar o zi înainte de ziua în care trebuia să devină mireasă. „Mă mărit!”, a spus Ella Vișan, cu un zâmbet larg pe buze. Deși nunta a fost anulată, Ella Vișan nu este absolut deloc afectată și privește spre viitor cu optimism.

„Cu mândrie o să mă îmbăt și poate să mă vadă toată lumea. Eu nu am o problemă. Nu putem să ne jucăm cu viitorul. Nici al nostru și nici al altor oameni. Cred că așa a trebuit să se întâmple. Da, nu este o despărțire tipică, cum se despart doi oameni normali, dar știe Dumnezeu de ce s-a întâmplat asta, atât pentru Andrei, pentru a vedea lucruri la mine, pentru a conștientiza lucruri despre mine, despre el, dar și pentru mine.”, a mai spus Ella Vișan.

În emisiunea de la Antena 1, Ella Vișan s-a îndrăgostit de ispita Teo Costache, cu el a întreținut relații intime în repetate rânduri în emisiune. „Au fost situații în care am fost mult mai apropiați și am vorbit mai în largul nostru (…) Este un lucru pe care l-am simțit. Indiferent dacă va exista ceva între mine și Teo, este un lucru între mine și el”, a spus Ella, care nu a regretat relația cu Teo. După emisiune, ei s-au despărțit.

