Cum face față Smiley izolării: “Încerc să respect recomandările oficialităților. Este o situație de criză care face parte din viața noastră!”

Libertatea: Smiley, ai petrecut peste două luni în America, unde ai îmbinat utilul cu plăcutul. Povestește-mi despre proiectele la care ai lucrat acolo, alături de echipa HaHaHa Production.

Smiley: Am fost să facem muzică, a fost o perioadă foarte tare, la care visează orice om pasionat de asta. Am avut cu mine o parte dintre colegii de la HaHaHa Production, producători și compozitori în care cred mult, și asta făceam toată ziua: muzică. Am avut o grămadă de întâlniri importante cu oameni care atârnă greu în industria muzicală mondială, care lucrează și compun pentru artiști și trupe mari. Nu am fost la prima vizită în America, nici la prima întâlnire cu ei. Am mai lucrat împreună, au fost și ei prin tabere de creație în România, însă de fiecare dată parcă e și mai bine, pentru că deja ne cunoaștem. Știm cine la ce e cel mai bun, știm pe ce butoane să apăsăm. E altă lume acolo, altă deschidere, iar industria muzicală este uriașă, doar că și acolo totul pornește de la creativitate, inspirație, de la entuziasmul și bucuria cu care se face muzică.

Ai luat în calcul să te stabilești acolo la un moment dat?

Nu am luat în calcul să mă mut acolo de tot, pot face ceea ce îmi place

oriunde, pot fi acasă, în America sau în vârf de munte. Suntem norocoși, trăim vremuri în care granițele nu mai sunt niște obstacole, muzica se poate face oriunde și poate fi ascultată de oricine, indiferent de locul care îi este scris în buletin, cu ajutorul digitalizării. Cel mai important este să creadă lumea în valoarea compoziției și ea să ajungă la vocea cea mai potrivită.

Știu că ai avut parte pe tărâmul tuturor posibilităților și de o vacanță alături de partenera ta de viață, Gina Pistol. Care au fost modalitățile de distracție?

Distracțiile au apărut natural după zile de creație și producție muzicală. M-am bucurat să o am și pe Gina alături de mine în America pentru câteva săptămâni, iar în limita timpului disponibil, am mai vizitat câteva obiective turistice, am fost în parcuri de distracții.

Ai scurtat escapada în America pentru a te întoarce cât mai repede acasă. Cum a fost călătoria, având în vedere ravagiile pe care noul coronavirus le face?

Am simțit să ne întoarcem acasă până când situația nu se agravează foarte mult, mai ales că se vorbea despre oprirea zborurilor spre și dinspre Europa. Am ajuns fară nici o problemă acasă, nu ne-a întrebat nimeni nimic la aeroport. Am luat decizia să rămânem în izolare timp de 14 zile, așa cum îi sfătuiesc autoritățile pe toți cei care se întorc din alte țări.

Care este starea ta de sănătate în prezent și cum e viața în izolare?

Am hotărât împreună cu Șerban Cazan și Lucian Nagy să stăm cu toții acasă la mine în perioada de autoizolare, de 14 zile. Ne simțim bine din punct de vedere fizic și chiar nu ne putem plânge nici ca stare de spirit. Avem cu ce să facem muzică, așa că sunt ore în șir în care compunem și lucrăm la piese noi, facem sport, ne facem de mâncare, ne bucurăm de diminețile luminoase și de mirosul și gustul cafelei, ne trimit prietenii tot felul de preparate-surpriză care ne bucură mult, avem timp să citim, să jucăm FIFA, să citim mesaje, să facem diverse proiecte pentru online. Colegii de la Hahaha Production au făcut un ghid muzical pentru spălarea corectă pe mâini și ne-am tot jucat repetând acțiunea, eu am răspuns celor care m-au sunat sau mi-au trimis mesaje pe numărul de telefon pe care l-am ascuns în cel mai recent videoclip al meu pentru piesa “Ce mai faci, străine?”.

La ce metode de prevenție ai recurs?

Încerc să-mi mențin optimismul, să mă bucur de viață și să-mi fac planuri frumoase, așa cum încerc să respect toate sfaturile și recomandările oficialităților. Este o situație de criză, care face parte din viața noastră, la care trebuie să ne adaptăm. Sunt multe necunoscute și acum trebuie să apelăm la conștiință, empatie, responsabilitate, respect, la bun simț. Trebuie să respectăm indicațiile care ne sunt date și să încercăm să ne păstram echilibrul interior și bucuria de viață. În orice dramă există și o parte bună, în orice experiență fericită există și o dramă, așa că haideți să vedem părțile bune ale acestei situații și să facem tot ce ne stă în putere pentru a evita greșeli iremediabile și pentru a-i susține pe cei care au nevoie de ajutorul nostru.

În perioada asta, ce activitati noi sau mai vechi și-au făcut loc în agenda ta zilnică?

Nu trebuie dramatizată situația, trebuie privită cu responsabilitate, empatie și respect. Este foarte interesant cum ne doream timp pentru noi, în casele noastre, în momentele în care fuga prin viață era principala activitate, iar acum, fiecare în casa lui se plânge de prea mult timp, de lipsa activităților din rutina de odinioară. Eu cred că trebuie să ne învățăm lecția, să ne bucurăm de ceea ce avem, de sănătate, de natură. Să ne petrecem perioada aceasta aplecându-ne asupra noastră, făcând lucruri de care ne era dor, citind, ascultând muzică, văzând filme, jucându-ne, gătind, având grijă de cei dragi, susținând diverse cauze sociale de la distanță și căutând soluții pentru a ajuta industriile afectate. Totul este diferit în zilele acestea, comunicăm cu cei dragi de la distanță, suntem precauți, ne punem întrebări, ne facem griji. Pentru noi, artiștii, avalanșa aceasta de emoții poate genera compoziții. Am făcut ceva piese zilele astea și am cântat mult. Pe lângă asta, m-am bucurat să vorbesc mai mult cu oamenii care îmi scriu și care îmi ascultă piesele. În cel mai recent clip al meu, la piesa “Ce mai faci, străine?”, mi-am ascuns numărul de telefon, iar cei care l-au descoperit m-au sunat sau mi-au trimis mesaje. Mi-a plăcut mult să îi ascult, să îi citesc, să vorbim. E ceva ce îmi doresc de foarte mult timp să fac și iată că am reușit cu această ocazie.