Ilona a simțit să scrie câteva rânduri pentru a-și face cunoscută opinia. „Andreea Bălan a vorbit urât despre mine la o emisiune. Am stat mult să mă gândesc dacă merită să răspund, pentru că scandalurile în presă nu sunt punctul meu forte.

Aș vrea să-i amintesc că eu am jurizat actoria la «Te cunosc de undeva». Și chiar dacă poate mi-am asumat mai mult (deși nu e cazul, că am făcut studii în domeniu), așa reușim să evoluăm și că creștem. Cât despre actorie, dacă vrei să știi «cum se apucă», ca să parafrazez versurile tale, te aștept cu drag să-ți dau niște sfaturi pentru viitoarele filme în care vei juca! În rest, să-ți fie bine!”, a scris Ilona pe InstaStory.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

Andreea Bălan a fost invitată în emisiunea „La Măruță”, emisiune care va dispărea de pe post pe 6 februarie. A vorbit despre cel mai nou film în care apare alături de Iuliana Beregoi, dar a participat și la rubrica Sosurile Picante, unde a făcut dezvăluiri neașteptate.

„Care dintre vedetele din România ți se pare cea mai antipatică și de ce?”, a fost întrebată Andreea Bălan și la care a și răspuns: „Mihai Trăistariu, Iulia Albu, Raluca Bădulescu, Ilona Brezoianu. Mai e și Mihai Petre. Am polițele mele.

Trăistariu vorbește toate prostiile despre femei, habar nu are ce vorbește, nu are experiență. Iulia Albu se dă mai mult decât este și critică fără empatie. Ailaltă, Băduleasca, vrea să facă show, dar jignește, Ilona și-a asumat un rol mai mare ca ea, iar Mihai Petre nu știe să se comporte într-un colectiv, el vrea să câștige cu orice preț”, a explicat cântăreața.

Referitor la Ilona Brezoianu, aceasta a înlocuit-o în emisiunea „Te cunosc de undeva”, de la Antena 1. „A venit în locul meu și degeaba. S-a terminat emisiunea, s-a încheiat emisiunea. Nu se mai face. Eu am plecat și nu. Ilona și-a asumat un rol mai mult de cât poate să ducă”, a spus Andreea Bălan despre Ilona Brezoianu.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE