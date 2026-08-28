„În asteptarea celor dragi pentru botezul Ninei! Nu pot să cred că retrăiesc a cincea oară aceste emoții extraordinare…”, a scris Laura Cosoi pe contul de socializare.

Sărbătoarea va reuni rudele și prietenii apropiați ai familiei

Decizia de a organiza evenimentul în nordul țării continuă o tradiție de familie stabilită de cuplu. Laura Cosoi și Cosmin Curticăpean au ales aceeași zonă și pentru petrecerile de creștinare ale celorlalte patru fiice: Rita, Vera, Lara și Aida. Familia se află în Maramureș pentru a pune la punct detaliile evenimentului.

„Facem botezul tot în Maramureș, acolo unde am repetat figura de patru ori la celelalte fetițe, acum e a cincea oară. Ne place aici zona asta, noi deja am ajuns aici, pregătim pentru invitați tot felul de surprize. E o zonă foarte frumoasă, autentică, are legătură cu valorile noastre, cu principiile de viață. Ne place că, repet, e în aer liber așa, cu cerul înstelat”, a declarat Laura Cosoi pentru Spynews.

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Sărbătoarea va reuni rudele și prietenii apropiați ai familiei, inclusiv persoane venite din străinătate pentru a-i fi alături mezinei Nina. Petrecerea dată în cinstea micuței va dura trei zile. Pe lângă obiceiurile specifice zonei, atmosfera va fi întreținută de Andrei Petreuș, fiul unuia dintre celebrii frați Petreuș. Prezența sa are o semnificație aparte pentru cuplu, artistul fiind invitat și la botezul primei lor fiice.

„Vom avea multe tradiții. Va fi prezent chiar și Andrei Petreuș, care este băiatul unuia dintre cei doi frați Petreuș. În trecut, a fost acum opt ani la botezul Ritei, împreună cu tatăl lui. Iată că acum păstrăm cumva tradiția asta”, a mărturisit vedeta Antena Stars pentru aceeași sursă.

În ceea ce privește meniul, va exista un mix între preparatele tradiționale și cele din bucătăria internațională. „Botezul va avea loc în weekendul acesta. Este un botez nici mare, nici mic, aș spune eu, cu oameni dragi care vin să fie alături de noi pentru Nina.

Cu mâncare tradițională, dar și italienească, adică facem așa un mix, nu totul tradițional. Ne place să punem accente și internaționale. Vor fi foarte mulți prieteni care sunt plecați din România și iată că de data asta vor fi alături de noi, inclusiv rude și așa, se adună cam toată lumea. Va dura trei zile”, a completat Laura Cosoi.

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