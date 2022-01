Înainte de Anul Nou, Dana Rogoz, Radu Dragomir și copiii lor au plecat în vacanță în Thailanda, după cea din Laponia. Au explorat plajele, au mâncat la diferite restaurante și taverne, s-au bucurat de vremea însorită, de ocean și de clipele de relaxare în familie.

De acolo, actrița a postat zilnic pe rețelele de socializare imagini. Apare în costum de baie, apar și copiii ei. Recent, pe Facebook, Dana Rogoz a povestit cum le-a fost afectată activitatea localnicilor de acolo. „Am întâlnit în excursia asta mai mulți călători care se bucurau de faptul că au descoperit o Thailandă cum era cu ani în urmă, mult mai liniștită și cu mult mai puțini turiști. Într-adevăr, e incredibil să găsești plaja goală, un paradis doar pentru tine.

Pe de altă parte, am întâlnit în drumul nostru multe restaurante locale și cazări părăsite, afaceri mici complet abandonate, tocmai din cauza acestor ani ai pandemiei. Atât de mulțimi oameni au fost grav afectați, pe tot globul. E trist când te gândești că mare parte dintre locuitorii acestor insule trăiau exclusiv din turism. Și e și mai trist că pare că nu ne apropiem de final… Sper totuși că peste ani, zonele pe care le-am găsit părăsite acum să își reia activitatea și să își recapete efervescența de dinainte”, a transmis vedeta.

„Nu au o problemă cu zgomotele. Când dorm, dorm amândoi profund”

Tot în timpul vacanței, Dana Rogoz a surprins cu imaginile făcute fiicei sale. Actrița o are pe Lia, micuța de un an și jumătate, și pe Vlad, fiul în vârstă de șapte ani și jumătate. În cadrul unei postări, vedeta a spus că ea și soțul nu sunt stricți cu programul copiilor.

Nu au probleme cu ei în vacanță cu somnul, dorm pe unde apucă, chiar și pe două scaune, cum a fost acum cazul fetiței lor. „Lia dormind lângă noi la masă, în timp ce ne luam prânzul liniștiți, pare să fi fost cea mai iubită imagine a zilei, dintre toate cele postate în stories. Am primit foarte multe mesaje în privat legate de somnul ei, dacă am vreun secret anume, dar adevărul e că și Vlad, și ea au dormit oriunde și oricând.

Cred că nici nu au avut încotro. Efectiv au fost nevoiți de mici să se adapteze stilului nostru de viață Așa cum vă povesteam, noi nu am fost niciodată genul de părinți super stricți cu programul lor, să îi culcăm numai la ei în pat, numai cu o anumită pătură sau jucărie, numai într-un anumit fel. Lia, la fel că Vlad la vârsta ei, adoarme cel mai rapid în cărucior, când vine ora de somn. Apoi facem ușor transferul oriunde, în pat, pe două fotolii, scaune, improvizăm ceva, în funcție de locul în care ne aflăm.

Azi a adormit în sistemul de purtare și de acolo am scos-o și am așezat-o pe acest pătuț improvizat, pentru care și doamna de la restaurant m-a ajutat imediat cu niște perne moi suplimentare. Ah, și nu au o problemă cu zgomotele: când dorm, dorm amândoi profund. În concluzie, am avut un prânz în tihnă, am ras 3 feluri de mâncare, în timp ce Lia a dormit continuu, neîntoarsă”, a scris Dana Rogoz pentru fanii ei din mediul online.

