„Am compensat cu tot ce a presupus maternitatea și am ignorat acea durere. Ajunsesem ca la un an după moartea tatălui, eu de fapt să nu fi trăit deloc perioada de doliu care e firească, e sănătoasă. Era o situație în care pur și simplu trebuia să-mi spui un cuvânt sau să văd un obiect și să fie de nestăpânit durerea. Era ceva foarte, foarte acut”, a spus Dana Rogoz, la Fresh by Unica.

Dana Rogoz a simțit că nu avea timp să-și vindece rănile. „Aveam în fiecare noapte coșmaruri. Aveam nevoie de această igienă a minții. Am tot avut nevoie de acest loc, această cale de a mă cunoaște”, a spus Dana pentru sursa citată.

Actrița a ajuns și la concluzia că terapia este o soluție bună pentru ea să fie un părinte mai bun.

„Mi-am dat seama că așa îmi dau șansa să fiu o mamă puțin mai bună. Un copil e oglinda ta. Tu ai senzația că știi cum vrei sau cum nu vrei să fii. Dar cred că e sănătos, cel puțin așa am simțit, să trec prin genul acesta de terapie, să trec prin procesul acesta de autocunoaștere, cu bune și cu rele și cu tot ce mai e prin mine, ca să nu le pun pe umerii lui, respectiv ei”, a spus Dana Rogoz, pentru Unica.ro.

„Am vrut să normalizez această conversație despre terapie. Noi suntem generația ai cărei părinți n-ar fi apelat niciodată. «Dar cine? Dar cum? Dar nu-s nebun/ă?». Probabil că ne-a fost mai greu să facem pasul acesta, să cerem ajutor. Dar văd că lucrurile încep să se schimbe, să se normalizeze. Nu e nimic. Probabil că alții au un duhovnic.

La un moment dat, trebuie să-ți găsești un om căruia să-i poți spune lucruri pe care uneori nici ție nu ți le spui noaptea. Trebuie să-ți găsești calea asta de căutare a sinelui și de reorganizare a minții”, a mai spus Dana Rogoz, la Fresh by Unica.

