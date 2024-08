Actrița, în vârstă de 38 de ani, și soțul ei, regizorul Radu Dragomir, în vârstă de 57 de ani, au cumpărat proprietatea cu ocazia aniversării de opt ani de căsnicie, acum patru ani. Construcția prinde, în sfârșit, contur.

Timp de patru ani, Dana, Radu și copiii lor, Vlad Luca (10 ani) și Lia Elena (4 ani), au locuit în curtea casei, într-o autorulotă, căci proprietatea a avut nevoie de renovări serioase.

Casa era o construcție cu specific local, una săsească, într-o stare avansată de degradare, dar pe care Dana Rogoz și Radu Dragomir și-au propus s-o restaureze, potrivit Unica.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 9

„Ieri am ajuns la Viscri și de atunci parcă timpul curge în alt ritm. Am fost pur și simplu emoționată când am văzut cum au avansat renovările. V-am mai zis că am găsit o echipă de meșteri extraordinari de muncitori și dedicați. O să fie un vis! E deja!”, a scris Dana Rogoz pe Instagram.

Pentru moment, familia nu poate locui în casă, drept urmare, aceștia locuiesc în rulotă, în curte și se implică în diverse activități la care participă și Vlad, dar și Lia.

Recomandări Cum a transformat Carol I un tărâm pustiu din România în locul de unde pleca șampanie premiată la Paris: „14.000 de hectare pe care le-a cumpărat cu banii primiți de la tatăl său”

„Azi ne-am trezit în rulota parcată în curtea casei (încă nu putem locui în casă, mai trebuie să avem puțină răbdare), iar apoi am luat micul-dejun.

Ne-am plimbat cu bicicleta („bicibuzul” pe care încăpem toți 4), am jucat badminton, apoi am mers către un magazin de antichități din județul Harghita, de unde ne-am ales o sobă superbă de fontă pentru camera mică a copiilor. În camerele mari vom avea sobe care se vor monta chiar zilele acestea! Mai e foarte puțin, dacă deja discutăm despre mobile și baterii la baie, nu?”, a mai scris actrița pe rețelele sociale.







Urmărește-ne pe Google News