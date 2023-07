Laura Cosoi are un program foarte bine stabilit alături de soțul ei. Au decis să le ducă pe cele mici la creșă și la grădiniță, așa reușesc și ei să meargă în continuare la muncă, la diverse evenimente. „Noi nu suntem singuri pe lume total. Evident, copiii merg la creșă și la grădiniță. Ceea ce înseamnă că ei de dimineață de la ora 9, 10, la ora 17 nu sunt acasă.

Laura Cosoi: „Seara, de obicei, ne petrecem timpul cu ele”

Există aceste ore în care noi facem lucruri: Cosmin este la birou, eu mă duc la sport, am spectacole, am repetiții, am filmări. Seara, de obicei, ne petrecem timpul cu ele. Dar, dacă se întâmplă să existe un eveniment rămâne Cosmin sau are el o treabă, rămân eu”, a explicat Laura Cosoi, care se bazează și pe ajutorul bunicilor fetițelor.

„Sau se întâmplă să avem amândoi ceva, ne ajută bunicii, părinții lui Cosmin care vin de la Târgu Mureș, sau mama mea care vine de la Iași, sau se mai întâmplă să avem și vecini care să stea să supravegheze copiii în curte vreo 2 ore cât suntem noi plecați”.

Și a continuat: „În mare parte noi suntem cu copiii, dar nu total neajutorați. Nu avem pe cineva care să îi culce și asta pentru că nu stau, sunt obișnuiți cu noi”.

Când a venit vorba despre creșterea și educarea micuțelor, Laura Cosoi a explicat că își dorește ca fetele să facă sport, să le crească sănătos, dar și frumos. Recunoaște că le-a pus și limite. „Ne dorim să știe să înoate, să știe să schieze, adică ne ocupăm de sport. Să meargă pe bicicletă, să facă balet pentru postură, că sunt fetițe. Sunt niște lucruri pe care le bifăm, ne dorim să le știe copiii. Dar în rest le lăsăm destul de libere”, a afirmat Laura Cosoi pentru Fresh by Unica.

„Copiii au și pedepse și limite, există și „Nu”, că așa e în viață. Nu recurgem la lucruri exagerate, dar mi se pare că copiii chiar au nevoie de limite”, a adăugat actrița.

De ce Laura Cosoi nu apare la TV cu fetițele ei

Deși a primit multe propuneri de a apărea în emisiuni de televiziune cu copiii ei, Laura Cosoi a refuzat. „Eu am fost invitată în emisiuni cu fetele, nu am simțit că e momentul să fac asta. Mi se pare că atâta timp cât eu postez cât postez e suficient, despre mine și despre viața mea.

Probabil că atunci când Rita de exemplu, că e mai mare, și-ar dori să participe la un casting, și e o chestie pe care ar simți-o și ar vrea-o, de ce să nu îi insuflu și asta, dacă își dorește? Dar eu nu văd să fie copiii mei vedete”, a mai declarat Laura Cosoi.

„Vin părinții și întreabă cum să fac să apară și copilul meu la televizor? Nu pot să înțeleg. Apar la televizor ca să ce? Ce să facă? Numai așa, să îi vadă bunicii? Poate că e un miraj. Poate că pe mine nu mă dă pe spate, și atunci nu îi înțeleg. Dar dacă copilul ar fi un talent înnăscut, ar avea ceva de spus pe planul ăsta și ar fi un copil care e ceva nemaipomenit, chiar și la 5 ani, atunci da, l-aș încuraja să fie la televizor. Dar dacă ar fi ceva cu substanță, ar avea un mesaj de transmis. Dacă ar fi un exemplu pentru alți copii”, a încheiat actrița.

Cele mai bune rețete, gătite la foc deschis

