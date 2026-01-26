Cum își trăiește Andi Moisescu viața după divorț. Ce relație are cu cei doi băieți ai săi: „Sunt liniștit, sunt împăcat”

Andi Moisescu continuă să fie unul dintre cei mai apreciați oameni de televiziune din România, iar la masa juriului „Românii au talent” demonstrează, sezon după sezon, că experiența, umorul fin și echilibrul sunt atuuri care fac diferența. Alături de colegii săi, Andra, Dragoș Bucur, Mihai Bobonete și nou-venita Carmen Tănase, Andi formează o echipă sudată, în care chimia și respectul reciproc se simt dincolo de ecran.

Prezentatorul mărturisește că este încântat de prezența actriței Carmen Tănase în juriu, pe care o descrie drept autentică, directă și plină de energie. La fel ca Andra, Andi apreciază naturalețea și experiența noii sale colege, considerând că aduce un plus de profunzime și sensibilitate show-ului de la PRO TV.

„Bobo a îndrăznit primul, dar din prima zi de filmat. Dar, s-a dus sus de tot Bobo. Eu m-am și gândit: «Mamă, cum o reacționa Carmen?». A intrat direct în joc. Când am văzut că e așa, dă-i și eu. Deci, ne-am distrat cu ea… După părerea mea, emisiunea asta chiar îi vine mănușă. O să o vedeți, ea se simte perfect în largul ei, îi place de nu mai poate se vede asta. Și n-a avut niciun fel de problemă, că noi am tot pus-o în diverse situații, în raport cu concurenții, când apăreau niște băieți, a venit un băiat care cânta în limba greacă, ea e înnebunită după Grecia. Numai că n-am căsătorit-o cu băiatul ăla pe scenă. Dar în rest, până acolo ne-am dus, adică… Și odată n-a venit să zică: «Bă, dar vouă nu vă e rușine?». E mortală! Carmen cred că o să fie hitul sezonului”, a spus Andi Moisescu.

Ce spune Andi Moisescu despre cei doi băieți ai săi

Un capitol esențial pentru Andi Moisescu este cel de tată. Luca și David, cei doi băieți ai săi, reprezintă centrul universului său. Implicat și atent, Andi a încercat mereu să le ofere nu doar sprijin, ci și libertatea de a-și descoperi propriile pasiuni. Potrivit declarațiilor făcute pentru Click!, cei doi au moștenit de la el curiozitatea, spiritul critic și dragostea pentru muzică.

„Eu zic că în primul rând e foarte plăcut să fii tată. Anul ăsta vor face în toamnă 18 și 20 de ani. Au 17 și 19 ani împliniți, sunt mari. O să mai avem un majorat, că pe unul l-am avut deja. Și o să avem un majorat, da, cel mic o să facă 18 ani. Nu s-a exprimat nicio dorință în ceea ce privește petrecerea, dar o să o descurcăm și pe asta. E provocator să fii tată, punct. De fapt e provocator să fii părinte. (…) Sunt foarte buni comunicatori amândoi. Sunt foarte sociabili, au preluat multe din felul meu de a fi, de a comunica, de a relaționa cu oamenii. Sunt foarte respectuoși. Când se naște  vreo petrecere, sunt sufletul petrecerii”, a spus Andi Moisescu.

Cum este Andi Moisescu pe plan personal

Anul trecut, despărțirea de Olivia Steer, după 22 de ani de căsnicie, a surprins pe toată lumea. Divorțul a fost un moment delicat, dar Andi a ales discreția și echilibrul, concentrându-se pe familie și pe proiectele profesionale. În ciuda schimbărilor din plan personal, relația cu fiii săi a rămas una solidă, iar timpul petrecut împreună a devenit și mai valoros.

Vacanțele sunt momentele în care Andi se reconectează cu băieții lui. Fie că aleg destinații liniștite, aproape de natură, fie că explorează orașe vibrante, experiențele trăite împreună sunt, spune el, cele care îi încarcă bateriile. „Am ales-o eu acum, pentru că, aș zice că am mai multă experiență ca ei în momentul de față. Avem un mare avantaj, practicăm aceleași sporturi și de vară și de iarnă. Iarna și ei se dau cu snowboard-ul și eu mă dau cu snowboard-ul, e foarte ușor să avem o vacanță ca băieții și vara ne-am apucat toți trei în aceeași zi de kite. Bineînțeles că ei fiind mai talentați decât mine, sunt înaintea mea. Și la snowboard sunt înaintea mea, deși ei s-au apucat cu mult după mine, dar altă vârstă, tinerețe, n-ai ce să-i faci. Au luat-o în viteză mare.”

Cât despre starea sa personală, juratul de la „Românii au talent” a mărturisit că: „Sunt liniștit, sunt împăcat, mulțumesc frumos. Pentru suflet, tot ce-mi doresc e legat de copiii mei. Când ai copii, dacă ei sunt bine, restul lucrurilor se pot face. Te pui, te străduiești, împingi și până la urmă începe să meargă”.

