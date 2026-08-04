Mai puține vehicule pentru transportul pasagerilor

Datele INS arată o reducere a înmatriculărilor noi de vehicule rutiere destinate transportului pasagerilor în trimestrul II din 2026, comparativ cu trimestrul II al anului trecut. Scăderea totală a fost de 7,6%.

Înmatriculările noi de vehicule pentru transportul pasagerilor au crescut cu 18,6% la mopede și motociclete, însă au scăzut cu 18,9% la autobuze și microbuze și cu 9,1% la autoturisme.

Situația este diferită atunci când sunt analizate doar vehiculele rutiere noi.

Concret, în categoria autoturisme, numărul înmatriculărilor totale în circulație la finalul perioadei a fost de 119.265 autoturisme din care 37.573 erau autoturisme noi.

În aceeași perioadă, înmatriculările noi de vehicule rutiere pentru transportul pasagerilor au înregistrat creṣteri la categoria mopede ṣi motociclete cu 28,1% ṣi la categoria autoturisme cu 20,7% ṣi scăderi la categoria autobuze ṣi microbuze cu 14,3%.

Românii au înmatriculat mai multe autoturisme noi

În cazul vehiculelor rutiere noi pentru transportul pasagerilor, INS a raportat creșteri la două categorii.

În trimestrul II 2026, comparativ cu aceeași perioadă din 2025:

înmatriculările de mopede și motociclete noi au crescut cu 28,1%;

înmatriculările de autoturisme noi au crescut cu 20,7%;

înmatriculările de autobuze și microbuze noi au scăzut cu 14,3%.

Autoturismele noi au ajuns să reprezinte 31,5% din totalul înmatriculărilor noi de autoturisme, cu 7,8 puncte procentuale mai mult decât în trimestrul II 2025.

Mai puține vehiculele pentru transportul mărfurilor

În cazul vehiculelor rutiere destinate transportului mărfurilor, înmatriculările noi au scăzut cu 4,5% în trimestrul II 2026 față de trimestrul II 2025.

Evoluțiile diferă însă în funcție de categorie. Înmatriculările de:

autotractoare au crescut cu 7,2%;

autocamioane, inclusiv vehicule rutiere pentru scopuri speciale, au scăzut cu 9,3%;

remorci și semiremorci au scăzut cu 2,5%.

În cazul vehiculelor rutiere noi pentru transportul mărfurilor, toate categoriile au înregistrat creșteri.

Autotractoarele noi au avut o creștere de 16,3%, autocamioanele, inclusiv vehiculele rutiere pentru scopuri speciale, au avansat cu 3,2%, iar remorcile și semiremorcile au crescut cu 1,4%.

Astfel, deși comparativ cu trimestrul II 2025 au fost înregistrate scăderi, piața a avut o evoluție mai bună față de primele trei luni ale anului 2026.

Cum arată parcul auto după norma de poluare

Datele INS arată și situația vehiculelor rutiere aflate în circulație în funcție de norma europeană de poluare.

La sfârșitul trimestrului II 2026, 67,1% dintre vehiculele rutiere clasificate conform normelor europene de poluare erau încadrate în Euro 4, Euro 5 sau Euro 6.

În aceeași perioadă, vehicululele electrice erau în număr de 80.681 din care 86% erau autoturismele electrice.

În același timp, 9,4% dintre vehicule aveau norma de poluare Non-Euro.

La categoria autoturismelor, cea mai mare pondere era deținută de vehiculele Euro 4, cu 31,6%.

În cazul autobuzelor și microbuzelor, cele mai multe vehicule erau Euro 6, cu 23,4%, în timp ce la mopede și motociclete cea mai mare pondere era reprezentată de Euro 5, cu 21,5%.

Multe vehicule comerciale sunt încă Euro 3. Concret, vehiculele Euro 3 reprezentau:

25,6% dintre autocamioane;

49,9% dintre autotractoare;

21,6% dintre vehiculele rutiere pentru scopuri speciale.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE