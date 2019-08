Vedeta a avut grijă ca, la începutul verii să apeleze la o ședință de Terapie Dracula și una de Biolifting, ce i-au întinerit tenul cu 5 ani.

„Tenul s-a regenerat foarte frumos din interior. S-a hidratat foarte bine. Are aspect de sănătos, lucios, s-au redus ridurile fine. Domnul doctor Iancu Morad mi-a spus încă de la început că acestea vor fi rezultatele. Și așa s-a și întâmplat. Tenul meu are acum un aspect glowing, luminos, iar machiajul se așează mai bine. După o vârstă încep să se adâncească ridurile de expresie, iar soluțiile clasice nu mai sunt la fel de eficiente ca în trecut. Am făcut o ședință de Terapie Vampir, o formă avansată de PRP, și una de Biolifting, realizată cu Dermapen. A durat doar o oră și jumătate, nu a durut. După câteva zile încep să se vadă rezultatele remarcabile. Tenul este super hidratat și au dispărut ridurile din jurul gurii, acolo unde chiar vroiam să se vadă rezultatele. Sunt foarte încântată de rezultat”, declară Carmen Negoiță.

