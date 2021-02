Cătălin Măruță a fost și ieri live, de la ora 15.00, de la el de acasă. Ajutat de Magitot, invitatul special al zilei, din platou, Măruță a stat de vorbă cu actorul Cuzin Toma și cu sosia acestuia din serialul Las Fierbinți, cu Anna Lesko, care a pregătit o prăjitură specială, dar și cu Bogdan Vlădău și soția lui, care tocmai au revenit din vacanță, informează postul de televiziune, într-un comunicat.

Marți, Măruță a lansat provocarea și altor prieteni ai emisiunii: Mihai Bobonete, Costi Diță și Mihai Rait! Bobo și Rait au fost live în emisiunea de ieri și i-au spus lui Cătălin că nu-l pot refuza și că vor fi în platou pentru a-l ajuta să fie alături de cei de de acasă.

„Cătălin e bolnăvior”

„Ne-a rugat Cătălin să-l ajutăm cu emisiunea, că el este bolnăvior și are nevoie să stea acăsică. Am pus mână de la mână și după ce am vorbit cu Rait și Costi, am zis Da, Da, Da și cu 3 de DA, mergem în finală. Acum ce-o ieși… nu știu că noi live n-am mai prestat așa în 3!”, a spus Mihai Bobonete.

„Am zis DA, hai să facem treaba asta, pentru că oricum se mula pe un plan malefic al meu, despre care nu ar trebui să vorbesc, dar în fine, vă spun. Planul este că ușor, ușor, vreau să prezint toate emisiunile de la PRO. Dimineața, la prânz și seara, când te uiți la PRO TV, să mă vezi pe mine. Ăsta e începutul. Acum, lăsând gluma la o parte, da, având în vedere situația am fost de acord să prezint alături de colegii mei. Sper ca Măruță și Andra să treacă cu bine peste perioada asta. Am rețineri pentru că evident este o treabă la care se pricepe bine el, sper că o să facem bine, noi vom încerca să suplinim lipsa lui”, a declarat Costi Diță.

„Nu m-am mai regăsit în postura asta, de a prezenta o emisiune live! Am acceptat provocarea lui Măruță și ne vom vedea astăzi! Ce-o ieși, numai Dumnezeu știe! Nu-mi fac griji, sunt cu colegii mei și noi ne păzim spatele unul altuia!”, a completat Mihai Rait.

PARTENERI - GSP.RO Prins că s-a dopat la clinica soțului Andreei Berecleanu, fotbalistul de la Astra rupe tăcerea

HOROSCOP HOROSCOP Urania pentru începutul lunii februarie – Gemeni. „Apăsare” astrală pe cele două case ale sănătății

Știrileprotv.ro Un adolescent care a fost în comă aproape 1 an s-a trezit fără să-și amintească de pandemie, deși a fost infectat de 2 ori

Telekomsport VIDEO | Ce imagini a surprins angajatul unui hotel de lux, noaptea, în piscină

PUBLICITATE Viitorul începe azi (Publicitate)