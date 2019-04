Cum s-a dat de gol Brigitte Năstase că e mincinoasă

Cu câteva zile înainte de a intra în „Ferma” de la PRO TV, Brigitte Năstase spunea că-și dorește să fie prietenă cu toată lumea.

„Eu mă împrietenesc cu toată lumea. Trebuie să vezi ceva bun în fiecare om, nu există numai oameni răi. Eu am fost în situații în care nu am avut de ales, mai ales la închisoare. Am fost în celulă cu niște fete pe care le-am învățat să scrie, să citească. O să fac ce am făcut atunci și ce fac în fiecare zi din viața mea: vorbesc cu oamenii, încerc să-i cunosc, încerc să văd unde are sufletul și o să încerc să ajung la sufletul lui. Orice om are un suflet, iar pe mine mă interesează cel mai mult sufletul la om”, spunea Brigitte.

Fosta soție a lui Ilie Năstase și-a schimbat însă complet comportamentul când au pornit camerele de filmat. Ce au văzut telespectatorii: Brigitte s-a certat cu toate fetele din casă, pe unele dintre ele le-a acuzat că au avut relații cu foștii ei parteneri, iar pe altele le-a înjurat.

Singură împotriva tuturor, după ce-a declarat că îi place să lucreze în echipă

O altă declarație a lui Brigitte care n-a avut deloc legătură cu realitatea a cea fost legată de spiritul de echipă. Dacă inițial declara că-i place să lucreze la comun, după doar cteva zile a început să facă strategii, să schimbe alianțele, ca mai apoi să declare sus și tare că în această competiție ea este singură împotriva tuturor și că are încredere doar în Dumnezeu.

„Întotdeauna am început ca un membru valoros al echipei, uneori nu am putut să fiu lider pentru că nu m-am încadrat ca lider, dar îmi place mult să ajut. Mie îmi place chestia de grup, oricum e o prostie să fii de unul singur, îmi place unitatea”, spunea ea înainte să intre în reality-show.

INTERVIURILE LIBERTATEA | Preotul Francisc Doboș, purtătorul de cuvânt al Arhiepiscopiei Romano-Catolice de București, despre Notre-Dame: ”Această tragedie trebuie să ne apropie, într-o Europă dezbinată de valorile morale și creștine”

Citește mai multe despre brigitte năstase și ferma pe Libertatea.