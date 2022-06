„Am vreo două note de 9 și sper ca la celelalte trei examene la care nu s-au dat încă rezultatele să iau 10. În orice caz, e o sesiune care se termină cu bine. Am fost la toate examenele. Nu am fost dedicată, la cât timp am avut să învăț”, a declarat Magda Catone, care e preocupată intens în această perioadă și de cariera ei în actorie.

Imediat după sesiunea de examene de la Teologie, ea a plecat la Brașov, acolo unde va susține reprezentații în fața publicului. „Am spectacol. Ultimul va fi pe 3 iulie. Așa e la mine, slavă Domnului, sunt sănătoasă și mă ține Dumnezeu să le pot face pe toate”, a completat aceasta.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Magda Catone a trecut de primul an la Facultatea de Teologie. Acum câteva luni, ea a dezvăluit că a avut dorința de a studia Teologia încă din copilărie și tocmai acum a reușit să și-o îndeplinească. Actrița are de gând ca după ce va termina cu licența să facă și masteratul. „Sunt studentă în anul I, la Teologie. E o pasiune din familie, de când eram copil, și am reușit abia acum să mi-o îndeplinesc. Faci doi ani, trei cu licență, dar eu voi da și masteratul”, a declarat Magda Catone pentru impact.ro în urmă cu ceva vreme.

Într-un interviu la Pro TV, Magda Catone a spus motivul care a determinat-o să ia această decizie. „Toți ne întrebăm dacă mai există ceva după ce nu vom mai fi. Cum spune Sorescu, «Oamenii vorbesc, se iubesc și mor. Oare mai există ceva?» Despre asta se ocupă Teologia, de felul în care am venit și de felul în care ne pregătim să plecăm și cum stăm în această ambianță a vieții”, a precizat actrița.

„Dacă nu voi preda după acest masterat, dacă nu voi fi profesoară, voi mărturisi. Cred că asta facem cu toții, mărturisim cine suntem. Suntem suma acestor lucruri pe care le învățăm și eu prefer asta”, a mai recunoscut Magda Catone.

GSP.RO Discursul prin care David Popovici i-a cucerit pe maghiari. Ce a spus despre Ungaria într-un interviu

Playtech.ro Rusia, ANUNȚ HALUCINANT! Țara URIAȘĂ pe care o s-o atace prima dată: 'Direct la...'

Observatornews.ro Traperul MobTrap, făcut KO de un poliţist pe care l-ar fi înjurat. I-a spus agentului şi că e cel mai mare artist din Cluj

HOROSCOP Horoscop 25 iunie 2022. Berbecii au șanse de a dovedi cuiva drag că dorințele sale sunt importante pentru ei

Știrileprotv.ro Ce le-a spus polițiștilor șoferul care l-a ucis pe băiatul de 4 ani din Buftea. În mașină se aflau doi frați ai victimei

Orangesport.ro Un livrator de mâncare a primit o comandă de la palatul lui Gigi Becali. Ce s-a întâmplat mai departe l-a şocat

PUBLICITATE Anunț MedLife, care implică dezvoltarea calității serviciilor medicale la nivelul județului Timiș