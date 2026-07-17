Vloggerul nu a putut să nu își exprime recunoștința public față de cele mai importante persoane din viața sa.

Mesajul emoționant al lui Selly pentru părinții lui

Selly a împărtășit cu fanii săi de pe Instagram o serie de imagini de colecție în care apare zâmbitor, alături de părinții săi, prezenți la marea deschidere Nibiru 2026, cea mai mare destinație de distracție din Europa, în care tânărul a investit sume uriașe.

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„Mamă, tată, vă iubesc!”, a fost mesajul simplu, dar plin de încărcătură emoțională, scris de Selly în descrierea imaginilor.

Deși este obișnuit cu lumina reflectoarelor și evenimentele fastuoase, Selly a demonstrat că cele mai importante realizări se sărbătoresc alături de familie. Pentru marele eveniment, familia a ales haine lejere, dar elegante. Spre deosebire de fiul lor, părinții lui Andrei Șelaru preferă o viață departe de ochii presei. Aceștia locuiesc în Craiova, mama lui Selly este profesoară de matematică, iar tatăl lui – inginer silvic.

„Părinții modelează personalitatea, atitudinea și comportamentul copilului lor. Fără educația de la ei, fără timpul petrecut cu ei, nu aș fi fost nici 1% din ceea ce sunt astăzi. Lor le datorez tot! Din păcate, de multe ori, după ce creștem mari, în alergătură noastră de zi cu zi, uităm să le spunem părinților noștri cât de mult îi iubim, și cât de recunoscători le suntem pentru toate sacrificiile pe care le-au făcut pentru noi’, a spus Selly în trecut.

Cât costă biletele la Nibiru 2026

Stațiunea Nibiru și festivalul de divertisment sunt fondate de Selly, în Costinești. Stațiunea este deschisă timp de 46 de zile consecutive, în perioada 16 iulie – 30 august 2026. Proiectul este unul de amploare și promite o experiență estetică și muzicală vastă, incluzând concerte, zone de relaxare și restaurante. Prețul biletelor în stațiunea NIBIRU Costinești pentru sezonul 2026 pornește de la 50 de lei pentru evenimentele de o zi și ajunge până la 2.499 de lei-5.000 de lei pentru abonamentul complet de tip Bundle. Tarifele variază în funcție de festivalul sau petrecerea selectată din program.

Conceptul se adresează unui public divers, de la tineri și comunități de festival, până la familii și turiști care caută experiențe de seară organizate și sigure.

Foto: Instagram

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