O investigație condusă la nivel federal de agenția americană responsabilă de securitatea alimentară (FDA) a determinat că infecția care a cauzat probleme gastrointestinale provine de la un furnizor mexican de salată verde, ale cărui produse au fost folosite de restaurantele Taco Bell din cinci state americane, potrivit unui comunicat emis de Centrul pentru Controlul și Prevenția Bolilor (CDC).

Peste 1.644 de persoane din cinci state diferite – Indiana, Kentucky, Michigan, Ohio și Virginia de Vest – au contractat ciclosporiază, o boală care provoacă, printre altele, „diaree explozivă”, potrivit comunicatului.

Parazitul a cauzat 94 de spitalizări. Toate aceste cazuri raportate de CDC sunt legate de salata verde contaminată vândută de Taco Bell, precizează agenția sanitară.

„Ingredientul vizat (…) este eliminat pe termen nelimitat din lanțul nostru național de aprovizionare și va fi înlocuit în termen de 24 de ore în anumite state”, a comunicat Taco Bell.

„Credem că sănătatea publică este o responsabilitate comună între restaurante, furnizorii lor și autorități și suntem mândri că am acționat întotdeauna rapid și proactiv pentru a ne proteja clienții”, a adăugat lanțul de restaurante fast-food.

Dacă nu este tratată, ciclosporoza poate dura mai mult de o lună și poate provoca deshidratare. De obicei, nu este fatală.

Statul Michigan (în nord) a fost deosebit de afectat de ciclosporoză în acest an, oficialii statului raportând peste 5.000 de cazuri.

FDA a menționat că datele locale diferă adesea de cifrele naționale, deoarece statele includ de obicei atât cazuri probabile, cât și cazuri confirmate.

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