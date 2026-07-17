Explicația nu stă doar în cerere, ci mai ales în ceea ce se întâmplă pe partea ofertei. Consultanții imobiliari intervievați de Libertatea spun că este foarte puțin probabilă o ieftinire a spațiilor locative în următoarele 12 luni. Analiza lor este susținută și de concluziile celui mai recent raport al BNR: banca centrală consideră că piața imobiliară din România este încă subevaluată, dar asta nu înseamnă că locuințele sunt în mod neapărat ieftine.

Cum au evoluat tranzacțiile în primele șase luni din 2026

Prelucrarea datelor publicate de Autoritatea de Cadastru arată o scădere de 9% la nivel național în cazul tranzacțiilor cu unități individuale. Perioada de referință este semestrul I 2026 comparativ cu perioada similară a anului trecut. În majoritatea județelor au fost scăderi pe linie, cu excepția a opt dintre ele: Alba, Ialomița, Sibiu, Sălaj, Olt, Timiș, Maramureș și Ilfov. 

În șase județe, tranzacțiile s-au redus cu cel puțin un sfert față de 2025: Argeș, Brăila, Caraș-Severin, Vrancea, Vaslui și Constanța. În București, scăderea a fost de 1,7%. La nivelul țării, în cifre absolute, au fost vândute cu aproape 7.000 de apartamente mai puțin față de semestrul I al anului 2025.

De ce nu scad prețurile apartamentelor în România, deși se vând tot mai puține locuințe
Harta care indică volumul tranzacțiilor imobiliare în semestrul I din 2026 comparativ cu primele patru luni din 2025

De ce nu scad prețurile, în opinia experților

În ciuda acestor scăderi, piața rezidențială nu dă semne de ieftinire. Din contră, prețurile înregistrează creșteri, conform analizelor periodice întocmite de portalul Imobiliare.ro. Experții imobiliari consultați de Libertatea spun că această dinamică este influențată de mai mulți factori.

„Mulți proprietari nu au o presiune financiară imediată pentru a vinde. Dacă nu primesc suma dorită, ei preferă să aștepte, iar apartamentul este retras din piață sau este scos la închiriere”, a declarat Petronel Solca, consultant imobiliar. El a admis că unele locuințe sunt supraevaluate, dar a subliniat că, la acest moment, oferta în piață este limitată, ceea ce contribuie atât la reducerea numărului de tranzacții, cât și la menținerea prețurilor la un nivel ridicat.

Un alt aspect semnalat de expertul citat vizează creșterea prețurilor din domeniul construcțiilor, fapt care nu permite dezvoltatorilor imobiliari să ieftinească locuințele fără a-și reduce cota de profit sau chiar să vândă în pierdere. 

„Ei nu vor să scadă prețul pe metru pătrat, ci vin cu facilități care să atragă clienții, de la un loc de parcare suplimentar până la arhitectura blocului, este o concurență în piață din acest punct de vedere”, a mai spus Solca.

Tudor Stoica, expert imobiliar cu o experiență de peste 20 de ani, a mutat discuția în registrul modificărilor legislative care au provocat scumpiri ale apartamentelor, cea mai importantă fiind creșterea TVA. „Evoluția prețurilor la nivel european este similară celei din România, fără semne vizibile de recul, iar valoarea medie pe metru pătrat în țara noastră se situează încă destul de mult sub cea europeană”, potrivit lui Stoica.

El a făcut referire și la scăderea ofertei: criza politică, deficitul bugetar și incertitudinile legislative i-au determinat pe unii investitori să amâne sau chiar să renunțe la proiecte imobiliare. În același timp, Stoica spune că cererea este susținută de cumpărătorii care văd locuințele ca pe o investiție și caută mai degrabă să își protejeze sau să își valorifice economiile decât să cumpere pentru a locui. În schimb, o parte dintre tinerii și familiile aflate în căutarea unei locuințe preferă să amâne achiziția, în speranța unei scăderi a prețurilor. 

Radu Petrilă, director al unei agenții imobiliare din Iași, a avut un punct de vedere similar. El a opinat că prețurile nu vor scădea în perioada următoare atât timp cât există o cerere constantă, subliniind că scăderea tranzacțiilor nu este una „brutală”.

„Prețurile au crescut artificial din cauza creșterii TVA. Mulți cumpărători nu s-au mai încadrat pentru un credit ipotecar. O altă cauză a scăderii este incertitudinea în ceea ce privește situația economică globală, nu doar a României. Cumpărătorii sunt mai atenți, analizează mai mult și fac pasul spre achiziție într-un timp mai îndelungat”, a mai spus Radu Petrilă.

De ce nu scad prețurile apartamentelor în România, deși se vând tot mai puține locuințe

BNR: piața imobiliară este subevaluată

Concluzii în aceeași direcție rezultă și dintr-un raport recent al BNR privind stabilitatea financiară a țării. Analiza băncii centrale arată că încetinirea pieței nu este provocată exclusiv de reducerea cererii. 

Potrivit BNR, în primul trimestru din 2026, oferta de proprietăți scoase la vânzare a scăzut cu aproape un sfert, în timp ce interesul pentru cumpărarea unei locuințe s-a redus cu doar aproximativ 5%. Astfel, în aceste condiții, presiunea asupra prețurilor s-a menținut.

„Prețurile proprietăților imobiliare rezidențiale au consemnat o creștere anuală în termeni nominali superioară mediei zonei euro și a UE, însă sub nivelul ritmurilor de creștere la nivel regional”, arată BNR.  

În raportul băncii centrale se adaugă faptul că prețurile locuințelor se situează sub „nivelul fundamentelor economice”. Concluzia BNR poate părea surprinzătoare, dar analiza nu indică în mod neapărat că locuințele sunt ieftine, ci că, raportat la indicatori precum veniturile populației, costul creditării și nivelul chiriilor, prețurile sunt încă sub nivelul pe care l-ar justifica economia. Acesta este și motivul pentru care BNR apreciază că piața rezidențială este încă subevaluată.

BNR confirmă și presiunea legislativă: majorarea TVA și eliminarea facilităților pentru prima locuință au făcut apartamentele noi mai scumpe, determinând o parte dintre cumpărători să se reorienteze către piața locuințelor existente, unde oferta este mai redusă.

„Dezechilibrul dintre cerere și ofertă, coroborat cu modificările fiscale și contextul economic general, a condus la o temperare a activității de tranzacționare pe piața imobiliară rezidențială”, se precizează în raport.

În schimb, arată banca centrală, în ultimele 12 luni a crescut atât volumul lucrărilor de construcții rezidențiale, cât și numărul autorizațiilor de construire. Dar efectele unei eventuale majorări a ofertei se vor vedea în anii următori, în condițiile finalizării proiectelor.

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