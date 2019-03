În urmă cu câteva zile, Kaelynn Abner a scris, pe contul ei de Twiter, cât de mult îi plac jeanșii respectivi, precizând și câte ore trebuie să muncească pentru a-i putea cumpăra: 20.

Atunci, răspunsul lui Khloe Kardashian – „Ce drăguț! Sunt așa fericită că o se te bucuri de ei!” – a stârnit vii de critici. Vedetei i s-a atras atenția de către internauți că ar fi putut să-i dăruiască ea jeanșii respectivi.

Acum, Khloe Kardashian și-a luat revanșa. I-a trimis tinerei un pachet cu mai multe obiecte vestimentare comercializate de firma ei. Tânăra a fost mai mult decât încântată să aibă costisitoarele lucruri în garderoba ei.

I still cant believe my tweet got so much attention. I have adored @khloekardashian for so long and am so thankful she took the time out of her day to send me some AMAZING clothes. I never once took her tweet to be anything other than positive. My bulletin board says it all!! pic.twitter.com/4ioErWdIn4

— Kaelynn abner (@K_Abner_) March 26, 2019